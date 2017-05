USM Alger : Les rouge et noir reprennent du poil de la bête

Bien que le chemin soit totalement déblayé pour l’Entente de Sétif, qui sera probablement champion, à moins d’une surprise, l’USM Alger ne renonce pas à la course. Aussi, à défaut du titre, la formation de la capitale ne lâche pas non plus sur la seconde place, synonyme de participation à la Ligue des champions, et encore moins la troisième place qualificative à la coupe de la Confédération. Une position qu’elle disputera désormais à son voisin le Mouloudia, solide dauphin du leader, et à l’USM Bel Abbes, bien embusquée au pied du podium. Les coéquipiers de Zemmamouche comptent une longueur d’avance seulement sur El Khedra et deux points de retard sur le MCA. Une situation qui laisse croire à une lutte acharnée entre les trois protagonistes. Après une période de doute, durant laquelle l’USMA a laissé filer beaucoup de points, les Rouge et Noir semblent reprendre du poil de la bête. En effet, les protégés du coach Paul Putt restent sur une série d’invincibilités de cinq matchs. Aussi, la richesse de l’effectif de la formation de Soustara lui permet de finir la saison en force. La démonstration face au Chabab de Batna (3-0), lors de la précédente journée, est révélatrice de la donne actuelle de l’équipe. Le staff technique semble visiblement avoir trouvé le bon équilibre entre ses lignes. Alors que l’attaque continue de cracher le feu, l’arrière- garde, dont la fragilité a été à l’origine des faux pas enregistrés, montre une solidité infaillible depuis quelques journées. Avec 34 réalisations au compteur, l’USMA dispose de la seconde meilleure ligne d’attaque du championnat derrière l’ESS. Par contre, sa défense est classée huitième avec 22 buts encaissés, jusque-là.

Par ailleurs, l’USMA affûte déjà ses armes pour la saison prochaine. La cellule de recrutement a déjà entrepris des contacts pour le renforcement de l’effectif. On apprend ainsi que les Rouge et Noir ont déjà pris attache avec l’arrière latéral gauche de l’USMBA, Cherifi, ainsi que le Malien Traoré. Aussi, la direction du club envisage de lever l’option d’achat concernant le milieu de terrain du Paradou Athletic Club, Benguit, qui évolue sous les couleurs de l’USMA sous forme de prêt. Autant de renforts nécessaires en prévision de la ligue des champions, notamment. Pour rappel, l’USMA est qualifiée pour la phase des poules, dont la première journée est prévue pour le 4 juin prochain.

Rédha M.