Ligue 1 (25e journée) : reprise prometteuse

La reprise du championnat national de Ligue1 reprendra ses droits ce week-end avec des plats assez alléchants, notamment avec des chocs entre équipes mal-classées. Ce qui rend les débats encore plus

« chauds ». Il s’agit, faut-il le préciser, de matches à six points comme l’on a tendance à le dire, du fait qu’il s’agit d’adversaires directs. Là, personne ne peut dire que ces matches seront « combinés ». On ne peut jeter l’opprobre sur les uns et les autres. Par conséquent, il n’y aura que la vérité du terrain qui pourra avoir en dernier ressort gain de cause. Là aussi, il y aura beaucoup de choses à dire. Certains, pour préparer leur opinion ou avoir une influence quelconque sur les arbitres, sont en train de lancer, çà et là, qu’ils craignent les « hommes au sifflet ». Tout le monde vous dira que le succès ne provient pas uniquement de ce qui peut se passer sur le terrain, mais aussi de ce que les « coulisses» peuvent nous réserver. On avait vu comment cela pouvait être possible. Les derniers matches joués en Ligue2 nous avaient donné un aperçu de cette nouvelle situation qui a tendance à devenir assez claire. C’est d’ailleurs l’aveu de certains présidents de clubs qui n’hésitent pas à parler ouvertement « d’achats de matches ». Ce n’est plus comme avant où l’on combine directement avec le président lui-même. Cette fois-ci, comme l’on dit, on touche directement deux ou trois joueurs pour avoir les trois points du match. Généralement, on fait des avances au gardien ou à un défenseur pour aider la situation à l’équipe adverse. C’est de cette façon que certaines équipes « moribondes», durant toute la saison, deviennent subitement « compétitives» en arrivant à battre n’importe qui. Une situation dans laquelle on aimerait voir la nouvelle direction de la FAF parvenir à faire le ménage autour d’elle afin que notre football retrouve ses lettres de noblesse. Il est clair que ce ne sera pas facile, mais avec le travail tout reste possible. Il ne faut jamais dire: fontaine, je ne boirai pas de ton eau.

Il est attendu que les six dernières journées soient âprement disputées entre les différents protagonistes, aussi bien en haut qu’en bas du classement général. Pour le moment, seule l’ESS a pris une sérieuse option quant au titre de champion d’Algérie, mais le MCA, même s’il compte six points de retard, n’a pas encore abdiqué. Il espère toujours un faux pas des Sétifiens pour réduire l’écart par rapport à eux. En bas de tableau, après le MOB, c’est un peu le CAB qui a déjà hypothéqué ses chances de maintien en Ligue1. D’autres équipes sont concernées. La bataille, le moins que l’on puisse dire, sera rude. C’est ce qui fait que l’intérêt de notre championnat national y persiste encore !

H. G.



Programme aujourd’hui (16h00)

Au tade 5-Juillet : MCA-DRBT (ENTV)

A Tizi-Ouzou: JSK-CSC (ENTV)

Au stade Imam Lyes: O.Médéa-CRB

A Bel Abbès : USMBA-RC Relizane (ENTV)

A Oran Zabana (Huis clos): MCO-ESS

A Batna (Sefouhi): CAB-MOB

Dimanche :

Stade 5-Juillet: (17h45) : USMH-USMA

Stade 20-Août (16h): NAHD-JS Saoura