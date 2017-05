Dans la LUCARNE : Ne pas soulever le couvercle

Il est vrai que notre football en cette fin de saison est en train de vivre des moments difficiles. Des clubs ont été relégués en division inférieure et d’autres ont accédé en division supérieure. Parmi lesquels, outre le PAC, il y a l’USM Blida et l’US Biskra. C’est une très bonne chose qui récompense une année pleine de labeur et des sacrifices à tous les niveaux. Il y eut, cependant, quelques critiques émanant de présidents appartenant à la Ligue2, à l’image de celui de la JSM Skikda. Il n’a pas manqué de relever les dépassements, voire l’arrangement carrément de matches entre équipes qui se retrouvent aujourd’hui au palier supérieur. Il est clair qu’on ne peut accuser quiconque sans preuves tangibles. Toujours est-il, la situation est là. Il est évident que ceux qui adoptent une telle attitude sont ceux qui n’ont pas réussi à accéder avec leurs équipes. Ils sont aigris et presque désabusés par ce qui arrive aujourd’hui à leurs équipes. Tout le monde estime que l’accession leur revient presque de droit. Aujourd’hui, on parle de la situation de notre football qui est, à leurs yeux, critique, pour ne pas dire « pourrie » où tout est fonction des

« coulisses ». Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on doute de tout, au point où l’on n’accepte rien. Pour eux, le classement général de la Ligue2 aurait dû être tout autre. Le WAB est directement menacé de relégation du fait qu’il se déplacera à Bou-Saâda, alors qu’Ain Fekroun affrontera, at-home, le MCE Eulma déjà assuré du maintien. Il est clair que tout le monde reconnaît que cette formation du WAB est parmi les meilleures de cette division qui pratiquent du beau football. Les moyens financiers, surtout, expliquent sa « descente aux enfers ». Toujours est-il, selon les uns et les autres, et notamment ceux qui sont dans ce milieu du football, tout s’est déroulé derrière le stade, et là nombreux sont ceux qui sont d’accord avec cette analyse. Il est vrai que durant les dernières rencontres, on a constaté des choses assez

« louches », même si l’on ne peut pas dire qu’il s’agit de matches truqués ou pas. Toujours est-il, le commun des mortels trouve anormal qu’une équipe gagne avec un écart de quatre buts contre une équipe donnée. Lors de la journée précédente, cette même équipe, qui a été malmenée chez elle, se transforme en une équipe imbattable, difficile à amadouer. Des changements de comportement au sein de certaines équipes qui ne font que confondre ceux qui espèrent que l’éthique et la sportivité doivent être de mise et surtout respectées comme un dogme. Malheureusement, personne à ce niveau ne peut garantir quoi que ce soit. Les coulisses, comme l’on dit, restent les maîtres qui font et défont les classements. C’est pour cette raison qu’en fin de parcours d’une division, celui qui possède des moyens financiers conséquents peut s’en sortir et ce, quelle que soit l’adversité. Le président du CAB, Nezzar, qui avait démissionné de son poste, sait mieux que personne que son équipe a déjà « piqué du nez » avant terme. Et sa large défaite devant l’USMA, à Bologhine (3 à 0), a fait partir son remplaçant à la présidence (Aidoudi). Il est revenu par la suite. Celui qui n’a pas l’argent pour « payer » n’a aucune chance d’y rester, surtout s’il n’a pas un groupe solide comme c’est le cas du CAB. Personne ne lui fera de « cadeaux », surtout avec ces arrangements

« triangulaires». Il est temps d’assurer une meilleure moralité au sein de notre football afin que tout le monde évolue à chances égales du début jusqu’à la fin de saison, comme c’est le cas dans les autres championnats européens, plus particulièrement. Les pouvoirs publics, la FAF, la Ligue et tous ceux qui aiment le beau football doivent agir pour mettre fin à ces agissements qui ne travaillent nullement notre football.

Hamid Gharbi