Stars - MCA et USMA - Ahly de tripoli : Un trio arbitral kenyan

Un trio arbitral kenyan dirigera la rencontre Platinium Stars FC (Afrique du Sud)- MC Alger, prévue le dimanche 14 mai à 17h au stade Royal Bafokeng à Rustenburg, pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération, groupe B, a indiqué la Confédération africaine de football, mercredi.

Le match sera officié par le directeur de jeu, Peter Waweru, assisté de ses deux compatriotes Gilbert Cheruiyot et Oliver Odhiambo. L'autre match de ce groupe entre le CS Sfaxien (TUN) et Mbabane Swallows (SRL) qui se déroulera le 13 mai à 20h00 au stade Taeb Mhiri de Sfax a été confié à un trio sénégalais sous la conduite de Issa Sy, assisté de Djibril Camara et Amadou Ngom.

De son côté, l'arbitre international tunisien Youssef Essrayri officiera le match entre la formation algérienne de l'USM Alger et l'équipe libyenne de Ahly Tripoli prévue vendredi 12 mai à 18h00 au stade 5-juillet (Alger) pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions, groupe B, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF) mercredi. Le directeur de jeu tunisien Essrayri sera assisté de ses deux compatriotes Anouar Hmila et Mohsen Ben Salem.

Pour le compte du même groupe, le Zamalek d'Egypte accueillera Caps United FC (Zimbabwe) vendredi 12 mai à 21h00 au stade Borg El Arab. Cette rencontre a été confiée à l'arbitre ivoirien Denis Dembele, assisté de Issa Yaya (Ghana) et Ashumu Hermann Arthur Melaine Aguie (Côte d'Ivoire).

Les deux premiers du groupe à l'issue de six journées de compétition se qualifieront pour les quarts de finale.

Le Zamalek accueillera l’USM Alger le 4 juin



La direction du Zamalek du Caire (Egypte) a fixé pour le 4 juin prochain la date de la réception par son équipe de son adversaire algérien l'USM Alger, en match comptant pour la 3e journée du groupe B de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, rapporte mercredi la presse locale. L'USMA débute son aventure dans cette phase par la réception du Ahly de Tripoli (Libye), vendredi 12 mai en cours (18h00), au stade du 5-juillet et non à Omar-Hamadi (Bologhine), le terrain fétiche des Rouge et Noir où ils avaient même perdu la finale aller de la Ligue des champions de 2015 face au TP Mazembe (RD Congo). Outre le Zamalek et le Ahly de Tripoli, l'USMA se mesurera également dans la poule B au Caps United (Zimbabwe).