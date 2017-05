Jeux de la Solidarité islamique-2017 : Départ du premier contingent d’athlètes Algériens

Le premier contingent de la délégation algérienne, qui prendra part à la 4e édition des jeux de la Solidarité islamique de Baku-2017, s'est rendu, hier matin dans la capitale azérie, via Istanbul, à bord de vols réguliers de la compagnie Turkish Airline.

Plus de 3.000 athlètes, représentant 55 pays, seront présents à cette manifestation sportive de grande envergure, qui se déroulera du 11 au 22 mai en Azerbaïdjan. Sur les 22 disciplines retenues par le comité d'organisation de cet événement, l'Algérie participera à 17, seulement. Le premier groupe (56 personnes) était composé des sélection U23 de football et U20 de handball. Les tournois de sports collectifs débutant généralement bien avant la cérémonie d'ouverture dans les compétitions de cette envergure. Ainsi, les footballeurs effectueront leur entrée en lice le 8 mai face à la Turquie. Les poulains du nouvel entraîneur, Chafik Ameur, évolueront dans le groupe «B», en compagnie de la Palestine et du Sultanat d'Oman, en plus de son premier adversaire. Dans cette compétition, qui entre dans le cadre de la préparation en prévision des jeux Méditerranéens de Tarragone-2018 et des jeux Olympiques de Tokyo-2020, les Verts visent le podium. De leur côté, les handballeurs, qui ont effectué deux stages de préparation en Slovénie et en Serbie, veulent surtout profiter de cette occasion pour avoir plus de match de haut niveau et gagner en expérience internationale. Le staff technique, conduit par Rabah Gharbi, ne veut surtout pas mettre la pression sur les épaules des joueurs, bien qu'il souhaite aller le plus loin possible dans la compétition. Le Sept algérien, qui prépare la CAN et le championnat du monde U20 prévu à Alger en juillet prochain, sera confronté à des équipe seniors à Baku.

Le reste de la délégation algérienne sera scindé en trois groupes. des départs sont ainsi prévus pour les 7, 9 et 11 mai. Lors de ces jeux, l'Algérie tentera d'améliorer son record de médailles. En 2013, la délégation algérienne, forte de 79 athlètes, est revenue d'Indonésie avec un total de 19 médailles (5 or, 6 argent et 8 bronze). À Baku, le nombre des sportifs algériens sera trois fois plus important, pratiquement. Pour rappel, ces jeux sont organisés par la Fédération sportive de la solidarité islamique, un organe de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). La première édition a eu lieu en Arabie saoudite, en 2005. Prévue en Iran en 2010, la seconde édition n'a pas eu lieu, sur décision de l'OCI. La troisième a eu lieu en Indonesie, en 2013.

Rédha M.