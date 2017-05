COMMENTAIRE : Nouveau souffle

Le verdict est tombé. L’Algérien a dit son dernier mot. Oui à l’unité nationale, à la stabilité, à la lumière de demain. Peu importe la casquette ou la couleur politique des nouveaux locataires du palais Zighoud-Youcef, issus de cette consultation populaire, l’important étant d’apporter une pierre à l’édification de la démocratie qui se construit, doucement, certes, mais sûrement. Ceux qui «tablaient» sur l’abstention comme seul scénario, auront certainement tort. L’urne a tranché et le taux de participation enregistré est acceptable, pour une élection comme les législatives qui, d’emblée, ne draine pas la grande foule. Certaines wilayas ont même battu le record de participation, en réalisant un taux supérieur à 82%, à la fermeture des bureaux de vote, comme ce fut le cas de Tissemsilt. La dernière révision de la Constitution offre de nouvelles garanties juridiques qui s’ajoutent aux mécanismes existants, à même de permettre aux représentants des candidats de contrôler les opérations de vote, à toutes les étapes, et de consigner dans les procès-verbaux de dépouillement des bulletins dans les bureaux de vote, toutes leurs observations ou contestations. La régularité et la transparence du scrutin est ainsi placée au-dessus de tout, à la faveur de ces nouvelles dispositions contenues dans la Constitution amendée en février 2016. 36 partis politiques décrochent, pour la première fois, des sièges à la nouvelle Assemblée populaire nationale. Il faut dire que le retour du FFS, après une absence qui aura duré une quinzaine d’années de l’hémicycle, ne peut être perçu que comme un signe de bonne santé pour l’avancée de la démocratie. Les fruits de ces réformes politiques, à vrai dire, se font déjà ressentir. Elles sont visibles, et ne pas l’avouer ou plutôt le reconnaître, pour un pays comme l’Algérie, sur les traces de la démocratie, malgré sa petite expérience, c’est carrément tourner le dos à la réalité. Le président de la Haute instance de surveillance des élections est allé jusqu’à proposer la révision des prérogatives de cette dernière, sachant que celle-ci, actuellement, est habilitée à prendre en charge les seules saisines administratives et juridiques ; quant à celles relevant du pénal, elles sont du ressort de la justice. Tout cela pour dire que nous ne sommes certainement pas de mauvais élèves. En tout cas, pas plus mauvais que ceux qui, comparés à nous, détiennent des traditions dans le pluralisme politique.

Samia D.