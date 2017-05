DIALOGUE INTERLIBYEN : L’Algérie poursuit ses efforts

Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, effectuera, aujourd’hui, une visite en Libye qui le mènera dans les villes et régions du sud de ce pays, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette nouvelle visite dans le sud de la Libye «fait suite à la tournée que le ministre avait entreprise, du 19 au 21 avril dernier, à l’est et à l’ouest de ce pays, en particulier à Baida, Benghazi, Zintan, Misrata et Tripoli», précise la même source, rappelant que cette visite «s’inscrit dans le prolongement des efforts de l’Algérie visant à rapprocher les positions des parties libyennes en vue d’une solution politique à la crise à travers le dialogue inclusif libo-libyen en Libye et la réconciliation nationale». À cette occasion, M. Messahel aura des entretiens avec les autorités locales, des parlementaires et des notables du sud de la Libye, ajoute le communiqué, notant que cette visite intervient la veille de la 11e réunion ministérielle des pays voisins de la Libye qu’abritera Alger le 8 mai 2017. (APS)