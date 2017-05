MDN : Identification du terroriste neutralisé à Jijel

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, il a été procédé à l’identification du terroriste neutralisé, lors de l’opération de qualité menée par un détachement de l’Armée nationale populaire, le 4 mai 2017 à Djebel Seddat, wilaya de Jijel/5e RM. Il s’agit, en l’occurrence, du criminel dénommé S. Lakhmissi allias Abou El-Abbes, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995, tandis que l’opération continue de fouille a permis de saisir deux bombes de confection artisanale et une quantité de munitions», note un communiqué du MDN.

De même, et à Ouargla/4e RM, un détachement de l’ANP a arrêté un élément de soutien aux groupes terroristes. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Gardes-frontières ont déjoué, à Souk-Ahras, à Tébessa et à El-Tarf/5e RM, des tentatives de contrebande de 9.078 litres de carburants, tandis qu’un détachement de l’ANP a intercepté deux contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain et des outils d’orpaillage.