Concours de recrutement des enseignants : Les résultats des listes de réserve connus

« En prévision du concours de recrutement national d’enseignants prévu pour le 29 juin 2017, l’exploitation des listes de réserve relatives au concours de recrutement d’enseignants de 2016 pour les trois cycles de l’enseignement interviendra, ce dimanche 7 mai», a affirmé la ministre de l’Éducation nationale, dans un poste sur son compte officiel Facebook.

Très active sur les réseaux sociaux, Mme Nouria Benghebrit a choisi ce moyen de communication pour informer le plus de monde possible que «la plateforme numérique dédiée au recrutement des listes de réserve est ouverte depuis le 5 mai à 15h, à aujourd’hui 6 mai à 23h59, comme dernier délai», peut-on lire dans sa publication sur le réseau social. Selon la ministre, après l’annonce des résultats, les directions de l’éducation procèderont à l’exploitation de «la plate-forme numérique» pour convoquer les candidats concernés en fonction du «mérite, du cycle et de la matière». Ces derniers devront se diriger vers la direction de l’éducation de wilaya où ils ont effectué le concours pour recevoir la convocation et rejoindre la wilaya où ils ont été affectés, et cela afin de finaliser les procédures «obligatoires», avant le 11 mai. Donc, c’est dans la perspective d’être très claire dans ses propos que la ministre a également publié un communiqué plus détaillé, pour éviter tout malentendu, dans le quel on peut lire que les personnes concernées doivent impérativement rejoindre la première session de formation dans les délais qui leur seront impartis ultérieurement, ainsi ces derniers ne pourront en aucun cas s’inscrire dans le concours des enseignants de 2017. Toujours est-il que l’exploitation de la plate-forme numérique de recrutement a été d’une grande utilité pour peaufiner l’opération. D’ailleurs, la ministre a assuré que l’exploitation de cette méthode informatique de recrutement dans l’éducation a permis une meilleure transparence au concours de recrutement des enseignants «68.000 nouveaux enseignants, dont des diplômés des Écoles normales, ont été recrutés de façon équitable, sans aucun à priori, à l’échelle nationale». Cette méthode de recrutement a été rendue possible, grâce aussi à «l’autorisation exceptionnelle accordée par la direction générale de la Fonction publique d’exploiter les listes de réserve des candidats qui avaient réussi au concours du recrutement des enseignants en 2016». Par ailleurs, Nouria Benghebrit a annoncé, récemment, l’ouverture, en 2017, de plus de 10.000 postes pour le recrutement externe d’enseignants, soulignant que le concours était prévu pour le 29 juin prochain. Le début des inscriptions est prévu, lui aussi, pour ce dimanche 7 mai et ceci sur le site «www.concours.onec.dz».

Elle a exprimé, dans ce sens, la disponibilité de son secteur à élargir les spécialités pour les langues étrangères, notamment le russe, le turc et le chinois dans le concours, à la demande des élèves et au regard du nombre d’universitaires diplômés dans ces spécialités.

Elle a ajouté que son secteur «adoptera une vision inclusive» dans la désignation des postes en intégrant les postes vacants après le départ de leurs titulaires à la retraite. Mme Benghebrit a affirmé, par ailleurs, que le recrutement à l’avenir se fera au profit des diplômés de l’École supérieure des enseignants (ESE) uniquement.

Cependant, leur nombre est actuellement insuffisant, ce qui impose d’ouvrir le concours aux autres diplômés universitaires. «Nous œuvrons à améliorer la formation des étudiants de l’ESE en l’adaptant aux développements du secteur», a-t-elle dit, ajoutant qu’«à partir de l’année prochaine, la formation se fera selon les besoins du secteur de l’Éducation afin que les enseignant futurs puissent disposer du niveau requis».

Il y a lieu de dire que le nombre global des recrutés par le ministère de l’Éducation nationale pour les besoins de l’année scolaire 2017-2018 seront de pas moins 41.000 enseignants.

Outre les remplacements des postes laissés vacants par les départs en retraite, un nombre des enseignants recrutés seront affectés dans les nouveaux établissements qui entreront en service, lors de la prochaine rentrée scolaire. D’autres nouveaux enseignants vont renforcer les effectifs dédiés à l’enseignement de certaines matières, comme les mathématiques et la physique.

Sarah A. Benali Cherif