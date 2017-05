Point de vue : Maturité

«Ceux qui ne comprennent pas leur passé sont condamnés à le revivre». Cette citation de Goethe, au demeurant remplie de sagesse et d’enseignements résume parfaitement la nature des enjeux de cette septième législature. Il est indéniable, en effet que, cette échéance électorale se distingue des précédentes sur différents plans, notamment en matière d’objectifs économiques. La prochaine étape s’annonce décisive et déterminante, mais aussi, difficile pour les Algériens. C’est pourquoi, les défis induits par le nouveau modèle économique exigent que, l’effort soit global et commun, autrement dit, porté par l’ensemble des forces du pays, sociales, économiques et politiques. Aussi, le contexte recommande que les élus transcendent leurs clivages et fassent preuve de maturité politique dans cette phase délicate que traverse le pays. La prochaine étape devra connaître sans nul doute des ajustements socio-économiques lourds, et douloureux, conséquence de la crise financière. A ce titre, il n’est pas permis de porter de jugement de valeur sur qui que ce soit, mais il convient plutôt de rappeler que, le contexte actuel impose une mobilisation de l’ensemble des acteurs, à tous les niveaux, pour mener cette transition dans les conditions qui garantissent la stabilité et la cohésion sociale. En fait, les législatives du 4 mai ont cette particularité de s’inscrire dans le sillage des actions de consolidation de l’édifice institutionnel et de parachèvement de la restructuration économique. Dans cette perspective, l’enjeu consiste à faire de sorte que cette étape soit traversée avec toute la sérénité qu’impose cette épreuve. L’expert Abderrahmane Mebtoul n'a de cesse de rappeler que «Si l'Algérie rate le cap du développement entre 2017 et 2020, elle sera éternellement un pays sous-développé. C'est sa dernière chance». Une chance que les représentants du peuple devront saisir pour œuvrer à cet équilibre entre les impératifs économiques défendus par l’Etat et les acquis sociaux revendiqués par le citoyen. En conclusion, il est à espérer que les députés sachent être à la hauteur de leurs engagements, faire preuve de responsabilité et de maturité politique, d’œuvrer au renforcement du consensus national et beaucoup plus de privilégier l’intérêt national dont personne n’a le droit de monnayer.

D. Akila