saisine du conseil constitutionnel : Une opportunité pour l’opposition parlementaire

Que changera t-il dans les attributions de la prochaine Assemblée nationale après les reformes apportées dans la Constitution de 2016 ? Cette dernière donnera elle plus de prérogatives aux élus et aux groupes parlementaires ?

Ces élections législatives donneront naissance a une Assemblée populaire nationale (APN) aux attributions renforcées par la Constitution de 2016 à travers, notamment l’extension à l’opposition parlementaire du champ de saisine du Conseil Constitutionnel sur les lois votées. En effet, la huitième législature de l’APN devra travailler selon la Constitution amendée en février 2016. Le droit de saisine par le Parlement du Conseil Constitutionnel au sujet des lois votées est consacrée dans les articles 99 bis et 166.

L’article 99 bis de la loi fondamentale du pays énonce que «l’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires», ajoutant que «chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition».

Le pouvoir législatif et son contrôle sur l’exécutif est également renforcé dans la Constitution amendée, en stipulant que la majorité parlementaire sera consultée par le Président de la République pour la nomination du Premier ministre (article 77) et que le recours aux ordonnances présidentielles est limité aux seuls cas d’urgence durant les vacances parlementaires (article124).

Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée populaire nationale ou le premier ministre. Le Conseil Constitutionnel peut être saisi également par cinquante députés ou trente membres du Conseil de la nation (art 166). En matière de contrôle législatif de l’action gouvernementale, il est fait obligation au Premier ministre de présenter annuellement à l’APN une déclaration de politique générale (article 84). Dans le même sillage, l’opposition parlementaire a toute la latitude, suite à l’amendement de la Constitution survenu au mois de février 2016, à proposer un ordre du jour au cours d’une séance mensuelle dans chaque Chambre. Elle peut aussi mettre sur pied des commissions d’enquête, des missions d’information et être destinataire du rapport annuel de la Cour des Comptes.

Le renforcement de la place de l’opposition parlementaire trouve également son expression, dans la limitation de la législation par voie d’ordonnance aux «seuls cas d’urgence» durant les vacances parlementaires.

Farida Larbi