LÉGISLATIVES : UN SCRUTIN TRèS DISPUTé

Un plein succès ! Ces termes ont valeur de conviction bien ancrée dans l’esprit du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales,

M. Nouredine Bedoui, qui a annoncé, hier à Alger, les résultats préliminaires des législatives du 4 mai.

Quoiqu’ils revêtent un caractère officiel, ces résultats seront soumis prochainement à une procédure de validation par la Conseil constitutionnel, comme a tenu à le préciser d’ailleurs le ministre, lors de la conférence de presse qu’il a animée hier au Centre national des conférences (CIC). Les résultats annoncés hier font état d’une large victoire du FLN (164 sièges) talonné par le RND (97 sièges), alors que l’alliance MSP arrive en 3e place avec 33 sièges obtenus. Les indépendants ont acquis 28 sièges. Le parti TAJ, 19 sièges. L’Union Nahdha, Adala et Bina a obtenu 15 sièges. Le Front El Moustaqbal et le FFS ont remporté 14 sièges chacun. Le MPA a eu 13 sièges. Le PT a obtenu 11. Neuf sièges pour le RCD et 8 autre pour l’ANR. 23 autres partis ayant participé à l’élection ont réalisé pour chacun d’eux un score oscillant entre 1 et 4 sièges alors que 17 autres formations en lice n’ont obtenu aucun siège dans la future APN. D’autre part, face à un parterre de journalistes nationaux et étrangers et en présence d’un grand nombre d’observateurs internationaux, M. Noureddine Bedoui a fait valoir d’entrée, dans son intervention le climat « serein et exemplaire » dans lequel s’est déroulé le scrutin de ce jeudi. Pour M. Bedoui, ce premier exercice démocratique intervenu à l’ère de la nouvelle Constitution qui a consolidé les libertés individuelles et collectives et mis en place une série de mécanismes novateurs et sans précédent, garantissant une transparence absolue de l’opération électorale. Sur un électorat dépassant les 23 millions, le nombre de votants ayant accompli ce jeudi leur devoir a été, indique M. Bedoui, de l’ordre de 8.528.355. Ce qui équivaut à un taux de participation nationale de 38,25 %.



« Un taux de participation très acceptable »



Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales a qualifié le taux de participation de participation de «très acceptable» mais aussi, de l’avis de M. Bedoui, ce taux dénote de l’esprit de responsabilité de nos concitoyens et de leur prise de conscience quant aux véritables enjeux auxquels est confronté le pays, au plan intérieur d’abord où l’affermissement de la stabilité doit s’ériger en priorité pour tous, et au niveau régional ensuite eu égard à un environnement hostile. Aussi, le ministre de l’Intérieur a souligné avec insistance que le peuple algérien a bien démontré à l’occasion des législatives «sa détermination à faire entendre sa voix au monde entier et certifier de sa mobilisation pleine et entière lorsqu’il s’agit de questions décisives pour l’avenir du pays. «Très acceptable» l’est aussi le taux participation enregistré lors de la compétition électorale de ce jeudi, compte tenu du fait que «les législatives en Algérie ont bien leurs spécificités», comme l’a rappelé d’ailleurs le ministre de l’Intérieur. «Les autres scrutins suscitent sans doute plus de motivation chez les citoyens, l’exemple des locales qui constituent un scrutin de proximité». Pour appuyer ses propos, le ministre de l’Intérieur ne manquera pas de rappeler que la participation aux législatives de 2012 ne dépassait pas les 42% alors que le même scrutin en 2007 a enregistré une participation de moins de 36%. Ce à quoi, a insisté également le ministre, c’est surtout le fait que la toute prochaine composante de l’Assemblée nationale agisse énergiquement pour être à «la hauteur de la confiance placée en elle par les électeurs et de leurs aspirations». En tout état de cause, les Algériens ayant voté ce jeudi ont, de l’avis de M. Bedoui, fait preuve de maturité exemplaire en tournant le dos aux prêcheurs de désespoir et de faire ainsi la sourde oreille aux appels du boycott.



Hommage à la HIISE et professionnalisme des encadreurs



C’est un hommage appuyé souligné par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales à la Haute instance indépendante de surveillances des élections (HIISE) créée en vertu de la dernière révision constitutionnelle. «Fondamental» a été, selon le ministre, le rôle assumé par la HIISE durant le scrutin et même avant, soit durant tout le processus électoral. M. Noureddine Bedoui a également salué le haut professionnalisme des 503.000 encadreurs mobilisés par l’administration pour assurer le bon déroulement de l’élection. «Tous ont assumé leur mission avec une impartialité et une neutralité irréprochables», a indiqué M. Bedoui. Il expliquera que ces encadreurs étaient répartis sur quelque 12.176 centres et 53.135 bureaux de vote, comptabilisés à l’échelle nationale. M. Bedoui a déploré par ailleurs la présence plutôt timide des représentants des partis et autres candidats en lice au niveau de ces mêmes structures de vote. Une présence ne dépassant pas les 39% sur la totalité de ces représentants dont le nombre global dépasse les 6.000. Pour ce qui est dépassements signalés ici et là, durant la journée de ce jeudi 4 mai, le ministre, tout en faisant comprendre que la HIISE est suffisamment dotée de prérogatives constitutionnelles à même d’y apporter les solutions appropriées, a ajouté, l’important est de rester attachés «aux valeurs démocratiques». En décodé, la pratique démocratique s’acquiert progressivement en Algérie, et les rendez-vous des urnes constituent à l’évidence, des occasions pour parfaire, toujours mieux l’organisation d’une élection. Le ministre a indiqué en outre que ses services œuvreraient à l’avenir, par le biais des technologies modernes, à « sensibiliser davantage les jeunes à l’importance de l’accomplissement du devoir électoral ». « La loi algérienne n’impose pas à cette catégorie de personnes de s’inscrire sur les listes électorales ou de voter, comme le font plusieurs pays européens, c’est là, toute la force de la loi algérienne », a-t-il ajouté. En attendant, ce qui est certain dans cette dynamique, c’est que les libertés individuelles sont pleinement respectées en vertu de la nouvelle Constitution garantissant la consolidation de l’ancrage du droit, tout comme le choix du peuple exprimé par l’urne qui est souverain. Pour ces législatives, « toutes les appréhensions exprimées avant le scrutin se sont avérées vaines du moment que la gestion de l’opération électorale s’est déroulée de façon professionnelle et avec une grande maîtrise », s’est encore réjoui le ministre de l’Intérieur. Il a également rendu hommage aux partenaires politiques « qui ont fait preuve d’un haut niveau de conscience loin de toute surenchère ». Il a aussi rappelé que ce scrutin s’est déroulé en présence de 299 observateurs internationaux représentant 5 organisations internationales, « qui ont eu à leur disposition tous les moyens nécessaires pour leur permettre d’accomplir leur mission dans les meilleures conditions », tout en les invitant « à élaborer des rapports constructifs et objectifs qui aideront l’Algérie à améliorer davantage l’organisation de futures élections ».

Karim Aoudia

M. Nouredine Bedoui :

« Les portes de la HIISE sont ouvertes à tous les recours »



En réponse à une question portant sur les réclamations de certains candidats, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales a affirmé que les portes sont ouvertes pour tous les recours. «L’État algérien dispose aujourd’hui d’une haute institution, qui est la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE).»

Les portes de cette institution constitutionnelles sont ouvertes à tous les recours de ceux qui évoquent des dysfonctionnements ou des lacunes ayant émaillé le processus électoral», a déclaré le ministre.

M. Noureddine Bedoui qui s’exprimait lors de la conférence de presse animée hier, au CIC du Club des Pins, et consacrée à l’annonce des résultats préliminaires du scrutin, a mis en relief que «la HIISE qui a travaillé avec dévouement tout au long de l’opération de vote», ajoutant que cette haute instance «doit vérifier et agir conformément aux prérogatives qui lui sont conférées, en vue de prendre les mesures nécessaires». Il convient de rappeler, dans ce contexte, que pas moins de 34 cas de dépassements enregistrés lors du scrutin législatif ont été soumis aux procureurs généraux pour enquête, comme annoncé, jeudi soir, par le président de la HIISE, M. Abdelouahab Derbal. Ces cas émanant notamment de partis en lice pour les Législatives de 2017, représentent des «entorses à la réglementation» en vigueur et dont seuls les procureurs généraux au niveau des wilayas sont habilités à statuer, a précisé M. Derbal, dans une déclaration à la presse. Selon M. Derbal, la HIISE a été destinataire, jeudi depuis le début jusqu’à la fin de l’opération de vote, de 358 saisines au niveau national, dont la majorité est liée à l’aspect organisationnel.



Les recours doivent être déposés dans les 48h qui suivent la proclamation des résultats



Il convient de rappeler que la loi organique n° 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral stipule dans son article 171 que « tout candidat aux élections législatives ou parti politique, participant aux élections, a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête, déposée au greffe du Conseil constitutionnel, dans les quarante-huit heures qui suivent la proclamation des résultats. Le Conseil constitutionnel donne avis au candidat déclaré élu, dont l’élection est contestée, qu’il peut produire des observations écrites dans un délai de quatre jours à compter de la date de notification. Passé ce délai, le conseil constitutionnel statue sur le recours dans les trois jours. S’il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis, et proclamer le candidat qui est régulièrement élu. La décision est notifiée au ministre chargé de l’intérieur ainsi qu’au président de l’Assemblée Populaire Nationale». La Constitution – et dans le chapitre consacré à la surveillance des élections – souligne notamment dans l’article 193 que les pouvoirs publics en charge de l’organisation des élections sont tenus de les entourer de transparence et d’impartialité.



La Constitution consacre le principe de transparence et d’impartialité des élections



A ce titre, la liste électorale est mise à chaque élection, à la disposition des candidats. Aussi, «la loi organique relative au régime électoral précise les modalités d’application de cette disposition», relève le même article. D’autre part et pour ce qui est des missions de la HIISE, l’article 194 de la loi fondamentale du pays relève que la Haute instance veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et du référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Le comité permanent de la Haute Instance veille notamment à la supervision des opérations de révision des listes électorales par l’administration ; à la formulation de recommandations pour l’amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales ; à l’organisation de cycles de formation civique au bénéfice des formations politiques, sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours. Présidée par une personnalité nationale nommée par le Président de la République, après consultation des partis politiques, la Haute Instance dispose d’un comité permanent et déploie ses autres membres dès la convocation du corps électoral. La HIISE est, faut-il le rappeler, composée à parité de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, nommés par le Président de la République ; et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile, nommées par le Président de la République.



Des rencontres ministère - HIISE pour améliorer le système électoral



Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, a souligné hier que des rencontres de concertation avec la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) sont prévues, très prochainement, pour la mise en place de commissions spécialisées pour l’«amélioration du système électoral progressivement», a-t-il dit. «Juste après les élections, nous allons avoir des rencontres avec la HIISE pour la mise en place de commissions spécialisées pour l’amélioration du système électoral progressivement», a annoncé M. Bedoui en marge, de l’annonce des résultats des élections législatives du 4 mai. Poursuivant ses propos, le ministre a ajouté que son département travaille en coordination totale avec la HIISE et qu’ils ont observé des «disfonctionnements et des imperfections» qui seront corrigées l’occasion de ces rencontres de concertation, pour être au diapason des espérances du peuple algérien, a-t-il assuré. «Si on continue à agir positivement, à se faire confiance, nous allons pouvoir avancer. Le plus important dans notre pays est que depuis quelque années, les élections se déroulent dans les délais règlementaires, c’est un grand acquis», a mis en relief le ministre de l’Intérieur.

Soraya Guemmouri