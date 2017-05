LÉGISLATIVEs 2017 : Le FLN en leader

Le parti Front de libération nationale (FLN) a remporté haut la main une grande partie des sièges de l’Assemblée populaire nationale (APN) en s’adjugeant 164 sièges (50 femmes), ce qui représente une baisse comparativement au résultat obtenu en 2012, où celui-ci avait remporté 208 sièges sur les 462 que compte l’APN. Il faut savoir que la formation politique de Djamel Ould Abbès avait présenté 614 candidats, ce qui représente tout de même un taux de 26,71% des candidats de ce parti qui vont devenir députés. Malgré ce recul, le FLN garde toujours son statut de première force politique au sein de l’APN, une promesse faite par son secrétaire général, Djamel Ould Abbès lors d’une déclaration à la presse dans laquelle il dira : « Je suis convaincu que le parti FLN aura le dernier mot. Nous avons confiance en notre peuple et en nous-mêmes et nous sommes optimistes quant aux résultats du prochain scrutin », a-t-il ajouté.

Outre le résultat national, le FLN a enfin repris son leadership à Alger en remportant pour le moment, 10 sièges. Remporter la première place n’était pas sans conséquences pour le FLN qui a cédé durant l’opération électorale 44 sièges par rapport à 2012, une situation qui a profité à la deuxième puissance politique à savoir le Rassemblement national démocratique (RND) qui a raflé 97 sièges contre 68 lors de la dernière mandature. Arrive en troisième position, le Mouvement de la société pour la paix (MSP) entré en alliance avec le Front du changement (FC) qui a réussi à décrocher 33 sièges, contrairement à l’autre alliance islamique en l’occurrence «El Adala, Nahda et El Bina» n’a obtenu que 15 sièges. Les résultats révèlent également l’émergence des indépendants qui ont remporté 28 sièges contre 19 lors des législatives de 2012, et s’imposent ainsi comme un acteur politique important, notamment après l’interdiction du nomadisme politique.

Le Front El Moustakbal réalise, lui aussi, des résultats probants avec 14 sièges, d’autant que le parti est à sa première participation à ce scrutin, de même que le Mouvement populaire algérien (MPA) qui a pratiquement doublé son score en obtenant 13 sièges contre 7 en 2012. Dans le même sillage, l’Alliance nationale républicaine (ANR) a réalisé une bonne performance en récoltant 8 sièges contre 3 en 2012.

En revanche, certains partis traditionnellement présents dans le paysage politique, ont enregistré une régression du nombre de sièges, à l’instar du Front des forces socialistes (FFS), du Parti des travailleurs (PT) et du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD- avec 9 sièges) qui n’avait pas participé aux législatives de 2012. Ainsi, le FFS avec 14 sièges contre 27 en 2012 a perdu presque la moitié de ses sièges, et le PT avec 11 sièges contre 24 dans la composante précédente de l’APN, a cédé plus de la moitié.

En outre, les résultats de ce scrutin ont fait ressortir l’élection d’au moins 119 femmes députées dont 50 pour le FLN et 32 pour le RND. Les résultats des 8 sièges de la communauté nationale établie à l’étranger, partagés entre plusieurs partis et qui seront annoncés ultérieurement.

Mohamed Mendaci