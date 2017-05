LÉGISLATIVEs 2017 : Le RND satisfait

Avec 97 sièges obtenus au terme du scrutin de jeudi dernier pour le renouvellement de la composante de l’Assemblée populaire nationale, le RND a créé l’exploit. Il est quasiment le seul de toutes les formations politique en lice, à réaliser la prouesse de voir sa présence à l’APN substantiellement consolidée comparativement, bien sûr, avec le score que ce parti a obtenu en 2012 et qui est de 68 sièges. Face à une armada de compétiteurs qui ont fait des mains et des pieds pour s’assurer le chemin vers l’APN, le RND est aussi parvenu à conserver sa position de seconde force politique sur l’échiquier national. L’exploit du RND réside aussi dans le fait que ce parti est bel et bien parvenu à doubler son nombre de places au sein de l’hémicycle. Ainsi, à la faveur de ces résultats obtenus par le Rassemblement national démocratique, cette formation a non seulement consolidé son ancrage politique, mais celle-ci aura aussi à « peser » dans la composition du prochain gouvernement attendu dans les semaines à venir. Le secret du succès du RND, il le doit d’une part à la fidélité à la politique prônée par Président de la République mais aussi au nombre de propositions formulées par ce parti lors de la campagne électorale qui obéissent toutes à la logique de consacrer une amélioration certaines du vécu des citoyens Dans un communiqué publié sur son site web, le RND s’est félicité de la progression de près de 50% du nombre de ses députés, selon les résultats préliminaires collectés par les structures locales, a indiqué le parti dans un communiqué. « A l’issue de la collecte des résultats préliminaires du scrutin du 4 mai auprès de ses structures locales, le RND relève avec satisfaction une progression de près de 50% de ses députés passés de 68 en 2012 à une centaine», a souligné la même source. Le Rassemblement «félicite également ses militants pour leurs efforts qui ont été couronnés par ses résultats y compris la première place occupée dans plusieurs wilayas». Le RND dit «s’engager à mobiliser ses députés au service de la mise en œuvre du programme du Président, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que la concrétisation de son propre programme présenté durant la récente campagne électorale ». En effet, selon les résultats préliminaires, annoncés hier, par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, le Rassemblement national démocratique, a obtenu 97 sièges. Il arrive en deuxième position après le FLN qui a remporté quant à lui, 164 sièges à l’Assemblée Populaire Nationale. Il convient de rappeler que le RND avant présenté des listes à travers les 48 wilayas et les quatre circonscriptions de l’émigration. Les listes ont été conduites par M. Tayeb Zitouni, ministre des Moudjahidine et 28 parlementaires, dont 24 actuels députés qui rempilent pour un mandat supplémentaire et quatre anciens sénateurs. Le parti d’Ahmed Ouyahia s’appuie également sur sept hommes d’affaires, dont Tayeb Zeraïmi, le patron de SIM (semoulerie industrielle de la Mitidja) qui pilotera la liste du parti à Blida et Smaïl Benhamadi, frère du patron du Groupe Condor à Bordj Bou-Arréridj. Huit cadres supérieurs ou PDG dans des entreprises publiques et l’administration, trois enseignants universitaires et cinq autres candidats ayant des diplômes d’ingénieurs, de médecins et d’avocats, qui ont piloté les listes du parti. Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, avait estimé que sa formation était en mesure de ratisser large lors des législatives, et ce, pour deux raisons essentielles. «La mobilisation de la base militante autour de la liste de chaque circonscription, étant donné que l’opération de confection des listes a été décentralisée et établie en consultation de la base. La collecte des candidatures a été confiée au coordinateur de wilaya et la validation de la liste a relevé du conseil de wilaya».

A l’occasion, le RND a bien évidemment rappelé qu’il va mobiliser ses députés «au service de la mise en œuvre du programme de Son Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika ainsi que la concrétisation de son propre programme présenté durant la campagne électorale».

Salima Ettouahria