LÉGISLATIVEs 2017 : Percée de TAJ et recul du PT

Certains pavoisent d’autres sont déçus, tentant de trouver une réponse à leur échec. C’est le propre des élections : des vainqueurs et des vaincus. Pour sa première «titularisation» en compétition législative, Tajamou’e Amel El Djazaïr figure dans le quintet de tête. Avec à la clé un résultat encourageant de 19 sièges, obligeant certaines grosses pointures de la scène politique, comme le Parti des travailleurs et le Front des forces socialistes, à lui céder le passage. Une «consécration méritée», un aboutissement «logique» d’une «campagne forte », et le corollaire d’une présence «ininterrompue» sur la scène politique, commente Nabil Yahiaoui, chargé de la communication. Pourtant une simple rétrospective renseigne que rien ne prédestinait le parti à une telle ascension. Aux législatives de 2012, TAJ n’était pas encore né. Et sa naissance, quelques mois plus tard, est vite suivie d’un chamboulement : claquer la porte de l’Alliance de l’Algérie verte, aussitôt après l’avoir rejointe. On l’a cru fini. Mais l’acronyme du TAJ en arabe, qui signifie «couronne», était annonciateur de meilleurs lendemains et une sorte de mise en garde pour ses concurrents. A peine qu’il savoure ce succès, le parti se projette, d’ores et déjà, vers l’avenir proche, bien entendu. S’il a préféré faire cavalier seul pour cette élection, tordant le cou aux tentatives de projet conjoncturel proposées par autrui, la formation d’Amar Ghoul se dit aujourd’hui «prête» à «nouer des alliances» avec les forces vives qui, précise M. Yahiaoui, partagent avec nous les mêmes convictions. Quelles convictions ? «Placer l’intérêt national au dessus de toute circonstance, poursuivre le soutien au programme du Président Bouteflika, et faire face, ensemble, à tous les défis pour préserver la sécurité et la stabilité du pays». En politique, l’appétit vient en gagnant. Et on l’aiguise en damant le pion à ses concurrents. Est-ce le cas de TAJ ? Confirmation immédiate. Le parti compte «aller de l’avant» et fructifier le succès. Son rang actuel était occupé, il y a cinq ans, par le PT. Avec ses 20 sièges en 2012, la formation de Louisa Hanoune tombe de son piédestal. Le revers est à double plan : en nombre de sièges (-9) et en classement, passant de la 5e à la 9e place. Explication ? La première dame du parti évoque un «bourrage» des urnes, une «chasse» des contrôleurs de certains bureaux et non-respect de la volonté populaire. A entendre de tels propos, une question nous vient à l’esprit : le PT n’est-il pas en train de verser dans le «soit je gagne, sois tu perds ?» Voir des formations comme TAJ ou encore le Front El Moustakbel, lui marcher dessus, demeurera une pilule difficile à avaler. Pour certains analystes, ce revers est «logique». Argumentant leur propos, ils estiment que le PT paie cher son «manque d’efficacité» notamment durant la campagne électorale.

Fouad Irnatene