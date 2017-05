Commentaire : La carte politique inchangée

Ce n’est pas le raz-de-marée, ni la majorité absolue, toutefois le FLN a réussi à se maintenir en pole position. Avec 164 sièges, en léger recul avec le score enregistré en 2012 (220), l’ex-parti unique confirme tout de même qu’il est et qu’il reste la première force politique du pays. Une réponse cinglante à tous ceux qui veulent le ranger au musée, ou qui le donnent pour mort ou dépassé par le temps. Le courant nationaliste prôné par le FLN est bien ancré dans la société algérienne. Djamel Ould Abbès, qui a pris les rênes de cette formation, au mois d’octobre 2016, a réussi à la mener à bon port. Une mission loin d’être facile avec toutes les zones de turbulence traversées par le parti ces dernières années et les petits scandales qui l’ont éclaboussé au moment de l’élaboration des listes de candidature. Une opération qui n’a pas été facile au vu du grand nombre de candidats à la candidature. Le RND, l’autre parti inscrit dans la mouvance nationaliste, a gagné plus de sièges que la précédente législature (97), il reste en 2e position, avec un écart de 67 sièges par rapport au FLN. Cette avancée, considérée par le parti comme une victoire, revient à cette ambiance de sérénité qui distingue depuis quelque temps le parti d’Ahmed Ouyahia. Les islamistes, sous différentes casquettes n’ont pu gagner qu’une cinquantaine de sièges. Apparemment les alliances ne payent pas toujours. La question qui s’impose, aujourd’hui, est de savoir si au sein de l’Assemblée l’alliance MSP avec 33 sièges et l’Union Adala-Ennahda-Bina avec 15 sièges, vont se rallier pour peser un peu plus à l’hémicycle Zirout Youcef. Est-ce que le parti TAJ transfuge de la mouvance islamiste, qui a préféré jouer en solo, est prêt à une coalition avec les amis d’hier ? Difficile de répondre à cette question, surtout qu’Amar Ghoul, a glané 19 sièges en faisant cavalier seul. La surprise de ce scrutin reste le nombre d’indépendants qui ont réussi avec brio le test. Avec 28 sièges, ils sont en quatrième position, bien avant les partis se proclamant démocrates à l’image du FFS, du RCD et du MPA. D’aucuns expliquent cette victoire par le fait que le scrutin est certes national, mais le vote est local. Local, dans le sens ou les candidats sont issus de la wilaya et ils sont connus par tous. Ça prouve aussi, que les électeurs ont préféré placer leur confiance en des personnes sans coloration politique, et apparemment ces derniers ont pris la tête de file dans les wilayas de Tizi-Ouzou et de Ghardaia. La première acquise au RCD et la deuxième au FFS. L’autre surprise c’est le FNA, qui n’a récolté qu’un seul siège devancé par AHD 54 qui en a eu deux. Le RCD, 9 sièges, et le PT, 11 sièges. Evidemment, Louisa Hanoune, criera à la fraude, pour un bon bout de temps. C’est dans l’ordre des choses, et le contraire serait étonnant. Aussi étonnant que la percée du Front Moustaqbal et l’ANR qui ont glané respectivement 14 sièges et 8 sièges. Cependant la régression qui mérite d’être relevée, c’est le nombre de femmes dans la nouvelle assemblée. Elles sont au total 88, alors que dans l’Assemblée sortante elles étaient 147. Le scrutin du 4 mai, a par ailleurs, mis hors concours, 17 partis sur les 54 en lice. Pour se maintenir sur l’échiquier politique, il leur reste encore le cap des élections communales prévu dans quelques mois.

Les résultats du scrutin du 4 mai, démontrent que la carte politique reste inchangée.

Nora Chergui