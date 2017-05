LÉGISLATIVEs 2017 : Participation citoyenne

Mascara

Bonnes conditions



Les élections législatives, qui se sont déroulées dans de très bonnes conditions organisationnelles, et ce de l’avis de tous parmi les nationaux, et notamment des observateurs étrangers, parmi lesquels nous avons rencontré quelques-uns, lors du scrutin, qui nous ont fait part de leur entière satisfaction de la bonne marche de ce vote. Un signe de probité et de crédibilité qui ne souffre aucune contestation, eu égard au sentiment d’appartenir à l’Algérie et imprégné du sens du devoir, lors de l’accomplissement de cet acte électoral par le biais duquel les citoyens, en toute liberté, ont choisi leurs représentants par la voie des urnes. Les Mascaréens n’ont pas hésité à nous faire part de leurs impressions, et les avis sont bien sûr partagés où chacun y allait de son analyse et faisait une lecture des résultats du scrutin. Après avoir accompli leur devoir d’électeurs dans un climat empreint de sérénité et de responsabilité, les citoyens ont attendu hier très tard dans la nuit pour connaître l’issue de ce scrutin et les résultats du dépouillement des urnes, après la fermeture des bureaux de vote vers vingt heures. Nous avons fait le tour de certains bureaux, au chef-lieu de la wilaya, et la tendance de l’opération du dépouillement variait d’un bureau à un autre, et les candidats, leurs observateurs dûment mandatés veillaient au grain et suivaient de près le dépouillement dans la transparence. Un grand nombre de citoyens y assistaient, et l’on montrait chaque bulletin en lisant le nom de la liste sortie des urnes. Tout se déroulait dans de bonnes conditions organisationnelles et de sécurité, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des centres de dépouillement. Nous avons profité de l’occasion, pour en savoir un peu plus parmi les jeunes qui assistaient à cette opération sur les raisons de leur présence à une heure aussi tardive. Nous avons été agréablement surpris de savoir que leur degré de maturité et leur mobilisation pour la réussite de ce scrutin ne souffraient aucune défaillance ou autre anomalie. On a pris possession des résultats préliminaires qu’en début de matinée, avec un classement provisoire du partage des 10 sièges qui reviennent de droit aux différents partis politiques. La wilaya de Mascara a enregistré un taux de participation de l’ordre de 48,89% pour 270.145 votants, et le taux distinctif record a été enregistré dans la commune de Sidi Abdeldjebbar, dans la daïra d’Oued El-Abtal, de l’ordre de 98,80%. La population de la région de Béni Chougrane a compris la leçon et a tiré tous les enseignements de ce scrutin, dont l’enjeu était capital pour faire taire les mauvaises langues.

A. ghomchi

Constantine

transparence

À Constantine, où le vote a été prolongé d’une heure, l’élection des douze représentants de la wilaya à l’Assemblée populaire nationale s’est déroulée dans de bonnes conditions, et les réclamations formulées par certaines formations politiques ont été immédiatement prises en charge par l’Administration.

À ce sujet, le Directeur de la réglementation et des affaires générales, Abdelkader Belarbi, a déclaré : «Tous les moyens humains et matériels ont été mis à la disposition des chefs de centres, pour que l’opération se déroule dans le calme et la sérénité. Quant aux réserves émises oralement par certains candidats, elles ont rapidement été levées, et n’ont d’aucune manière terni la transparence du scrutin.» De son côté, la permanence locale de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) a été destinataire de douze requêtes écrites, signalant, notamment des cas d’affichage sauvage aux alentours de quelques bureaux de vote, ou encore le nombre réduit des bulletins de vote de certaines listes, et qui ont aussitôt été transmises aux services concernés.

À propos du taux de participation, celui-ci a été estimé à 26.14%, soit 150.586 votants sur les 576.173 composant le corps électoral de la wilaya. Au niveau des communes, ce sont celles d’Ibn-Ziad et de Béni Hamidène qui ont enregistré les taux les plus élevés, avec respectivement 42.25% et 40.69%. La commune du chef-lieu a, pour sa part, connu le taux de participation le plus faible, avec 21.11%, et celui-ci a varié pour le reste des communes entre 27.64% (Ouled Rahmoune) et 34.08 % (Zighoud -Youcef).

Enfin, les résultats préliminaires, tels qu’annoncés par le DRAG, ont donné le FLN et l’Union Nahda-Adala-Bina en tête, avec 2 sièges pour chaque liste, suivis par le RND, le MSP, le PT, El-Islah, l’ANR, le PLJ, le MEN et le MNTA avec 1 siège. Il convient de signaler que, selon certaines sources, le taux des bulletins de vote annulés a atteint les 40%.

Issam B.



Tizi Ouzou

percée des indépendants

Les résultats des élections législatives pour la circonscription électorale de Tizi Ouzou ont été marqués, cette année, par l’émergence une première dans l’histoire des législatives, de listes indépendantes et le recul des deux partis traditionnels de la région, à savoir le RCD et le FFS. En effet, des listes indépendantes arrivent à arracher des sièges à la députation, à l’issue des élections desquelles sortaient toujours vainqueurs des candidats portés sur des listes de partis politiques, particulièrement les deux partis cités plus haut, ainsi que le FLN et le RND. Cette fois-ci, ce sont deux listes indépendantes à faire la différence en s’offrant chacune un siège parmi les 15 revenant à la wilaya de Tizi Ouzou. Ces deux listes sont respectivement «Izurane», dont la tête de liste, Belkacem Benbelkacem, est élu, et «Alternative citoyenne», conduite par Amrane Aït Hamouda dit Nourredine, qui a lui assuré un siège. Ces deux nouveaux élus sont des transfuges des partis FFS et RCD. Selon les résultats préliminaires communiqués par la wilaya de Tizi Ouzou, les listes «Izurane» et «Alternative citoyenne» ont récolté respectivement 6.403 et 5.998 voix des suffrages exprimés.

Le FFS, un parti à ancrage local, a vu son résultat reculer par rapport à la précédente élection législative en n’obtenant que quatre sièges. Même le RCD n’a pas pu dépasser la barre de quatre députés.

Les voix remportées par ces deux partis sont de 21.462 et 18.796 voix sur les 101.009 voix exprimées. Le FLN a reculé en réussissant à gagner deux sièges sur quatre. Idem pour le RND qui a arraché deux siège, contre 3, lors des mêmes élections législatives de 2012.

Le Parti des travailleurs a réussi à garder son unique siège obtenu durant les élections législatives de 2012. Sur les 15 listes ayant participé à ce scrutin, seulement sept d’entre elles ont réussi à passer le seuil des 05%. Sur les 117.553 votants, 16.544 bulletins sont déclarés nuls, donnant ainsi 101.009 voix exprimées. Hormis quelques incidents minimes, notamment les tentatives d’empêchement de vote des militaires à Yakouren et Aghribs, le scrutin s’est déroulé dans la sérénité, le calme absolu. Le faible taux de participation incombe aux candidats qui n’ont pas pu convaincre la population.

Bel. Adrar



BéJAïA

Les 12 députés connus



Le dépouillement du scrutin a fait ressortir les résultats finaux après que 98.033 votants sur les 529.506 inscrits ont exprimé leur choix à travers les urnes.

Le taux de votants est de 18.51% enregistré lors de l’opération de dépouillement et 13.719 bulletins nuls. Le taux d’abstention a été de 81.49%, soit 431.473 électeurs inscrits n’ayant pas accompli leur devoir électoral. Ainsi, 12 députés issus de 6 formations politiques et une liste indépendante sont sortis vainqueurs. Le FFS a recueilli 17.395 voix; avec quatre sièges représentés par Bouiche Chaffaa, Nadia Tahi, Rachid Chabati et Nacer Abdoune.

Le FLN a comptabilisé 9.936 voix pour deux sièges occupés par Driss Abderrahmane et Azzoug Saida; épouse Bouiche. Le RCD a obtenu 7.907 voix pour deux sièges, représentés par Athmane Maazouz et Nora Ouali. Le RND a obtenu un siège, Bouchoucha Kamel, avec 6.027 voix. Le Rassemblement Patriotique Républicain a arraché un siège, occupé par l’ex-député Ikhlef Zina, avec 4.530 voix.

Le Front Moustaqbel a obtenu un siège, pour Khaled Tazarart, avec 4.965 voix, et la liste indépendante Initiative Citoyenne guidée par Brahim Bennadji a obtenu un siège, avec 4.402 voix.

Mustapha Laouer



BéCHAR

43,56% et 35° à l’ombre



Il aura fallu attendre les dernières heures de l’ouverture des bureaux de vote, pour que le taux de participation atteigne les 43,56%, soit 89.481 votants, sur les 205.397 électeurs inscrits répartis à travers les 450 bureaux de vote, encadrés, pour la circonstance, par 2.700 agents. En effet, la vacation à 10 heures, le jour du scrutin avoisinait à peine les 4 ,50%, soit 9.246 votants, avant d’atteindre les 20,61% à 13 h et 30,31% à 16 heures. Un taux de participation jugé tout à fait normal et attribué à la température peu clémente, en cette période de chaleur que connaît la région actuellement et qui avoisine les 35° à l’ombre. Au niveau des bureaux de vote réservés aux femmes, la participation encore timide, aux environs de midi, a essentiellement été attribuée aux travaux ménagers que celles-ci devaient accomplir, puisqu’elles n’auront pas tardé à affluer dans les centres de vote peu de temps avant la clôture officielle du scrutin. C’est donc aux environs de 18 heures que le taux de participation a atteint les 34,36%, soit 70.583 votants avant de parvenir à 43,56%. Un suffrage exprimé par 89.481 votants. Il est à noter qu’au cours de l’opération de dépouillement, en présence de certains électeurs, on aura pu constater un nombre important de bulletins nuls, au moment où la haute instance de surveillance des élections n’aura enregistré qu’une seule saisine, alors que les observateurs internationaux déployés à travers les centres de vote de la wilaya étaient satisfaits de la transparence des élections et des conditions dans lesquelles s’est déroulé le scrutin. À rappeler que le scrutin, à travers les 10 bureaux de vote itinérants des zones éparses et enclavées, avec un corps électoral de 4.047 inscrits, aura également pris fin à 20 heures. Une prise de température au cours de l’opération de dépouillement dans certains bureaux aura préalablement laisser transparaître cette tendance FLN – RND qui se talonnait sans cesse, avec un nombre de voix assez serré pour ces deux partis, légèrement suivis par le MSP et bien en avance sur les 10 autres partis en lice, pour les 5 sièges à pourvoir dans la future Assemblée populaire nationale.

Ramdane Bezza



SéTIF

Le FLN en tête

Dans une wilaya où le vote reste tributaire des grandes villes qui ne se réveillent généralement pas tôt, mais surtout de la gent féminine qui représente plus de 437.600 électrices et votent par tradition l’après- midi , le taux de participation a évolué régulièrement de 11,29% à midi, montera à 19,85 pour le sondage de 16heures, il poursuivra régulièrement son ascension pour atteindre 24,57% au sondage de 18 heures, et finir à 34,22% à la clôture. Les 19 sièges de député reviendront à 7 formations politiques, le FLN avec 6 postes, le RND 3, l’alliance MSP 2, le Rassemblement Amel El- Djazaïr 2, Union pour la renaissance, la justice et la construction 2, le MPA 2 et l’ANR 2 postes.

Dans ce climat empreint de sérénité, mais aussi de beaucoup de fierté chez celles et ceux que nous avons rencontrés dans les bureaux de vote, Omar, qui vote pour la première fois, n’est pas sans exhiber un sourire révélateur quand il nous dit : «C’est en effet la première fois que je vote, j’en suis fier et je suis de ceux qui peuvent vous dire que nous n’avons pas de pays de rechange, et aujourd’hui, plus que tout, j’ai voté pour l’Algérie, parce que je suis algérien et fier de l’être.» Dans la daïra d’Aïn Arnet, dans un des 2.157 bureaux de vote implantés au niveau d’une wilaya qui a été investie par tous les chefs de parti durant la campagne électorale, compte tenu de son poids sur l’échiquier politique, avec près d’un million d’électeurs, parmi lesquels 437.614 femmes, c’est le même sentiment d’attachement à la patrie, de stabilité et de sécurité, que nous avons perçu auprès des citoyens qui accomplissaient le devoir électoral. Hocine, qui commence par nous exhiber une carte de vote visiblement pleine de cachets «A voté», poursuit : «Je ne me souviens pas avoir raté une échéance depuis de longues années, d’ailleurs il ne reste pratiquement plus de place sur ma carte d’électeur, et j’ai préféré ne pas la changer. Cette fois, pourtant, j’ai senti plus qu’avant la nécessité d’accomplir ce devoir pour mon pays et pour que nous ne basculions plus jamais dans une autre période sombre de l’Algérie. Je vote, parce que j’estime que nous avons payé fort le prix de la stabilité que nous vivons aujourd’hui et pour dire à ceux qui ne nous portent pas dans leur cœur, qu’il n’y aura jamais de printemps arabe dans notre pays.»

F. Zoghbi