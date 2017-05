SIDI BEL-ABBèS : 6 élus FLN et 2 autres RND

Un taux de participation de l’ordre de 42,02%, au-dessus de la moyenne nationale, a été enregistré, et toutes les conditions, grâce au dispositif mis en place, étaient réunies, pour permettre aux électeurs d’accomplir leur devoir civique et faire leur choix parmi les 21 formations politiques en lice, même si le FLN et le RND dominaient la scène locale par leur forte implantation dans la région. Sur les huit sièges à pourvoir, six sont revenus au premier et les deux autres au second. Le duel était rude, compte tenu du travail de de proximité entamé par les candidats des deux partis en question.

Sillonnant le territoire de la wilaya, ils se sont totalement investis pour accrocher l’électeur des zones les plus reculées, généralement motivé par la paix retrouvée et la stabilité restaurée pour mesurer cet acte de voter, synonyme de préservation de la stabilité.

Une ambiance peu coutumière a prévalu effectivement dans ces localités rurales, à la faveur de cette consultation. «Je vote pour mon pays, je vote pour la stabilité, je vote par reconnaissance et gratitude pour l’effort fourni en direction du monde rural», autant d’impressions livrées à chaud par ces paysans et agriculteurs en prise réelle avec la mutation de leur environnement, en dépit de toutes les difficultés du quotidien. C’est donc la voix de l’Algérie profonde qui s’est prononcée, pour signifier l’attachement au pays, à sa sécurité et à sa stabilité. La lecture renseigne sur l’authenticité et la fidélité à une ligne de conduite conçue sur la base des valeurs et de l’amour de la patrie. Une petite tournée dans les zones éparses, dont les populations restent solidaires à travers ces zones; situe l’état d’esprit de cette Algérie profonde.

A. B.