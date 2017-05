Oran : 15 sièges pour le FLN 3 pour le RND

Le parti du Front de libération nationale à Oran revendique 15 sièges, dont 5 remportés par des femmes, sur les 18 revenant à la wilaya, selon l’un des candidats vainqueurs, M. Fathallah Chaabni.

Les trois sièges restants reviendraient au RND, a-t-on appris d’une source du parti. À la lumière de ces résultats, non encore confirmés officiellement, le FLN a gagné 3 sièges de plus par rapport aux législatives de 2012. Quant au RND, il a préservé ses trois sièges, dont l’un remporté par une femme, en l’occurrence Ayad Ratiba, qui vient d’être reconduite pour un deuxième mandat. Par ailleurs, le Parti des travailleurs, qui avait obtenu trois sièges en 2012, ne figurera pas cette fois sur la représentation parlementaire de la wilaya d’Oran. Outre Mme Ayad Ratiba, les nouveaux députés d’Oran sous l’égide du RND sont Tayeb Zitouni qui, rappelons-le, représente la liste de son parti, et Nabil Louhibi. Pour les parlementaires élus représentant le FLN, ce sont Abdelkader Hadjouj, qui vient d’être élu pour un deuxième mandat, Seghir Mir, Mohamed Benamar, Hbib Kadouri, Djamel Eddine Khelil, Houari Benali, Chebena Fethelah, Mohamed Amine Hariz, Mohamed Meliani, Kamel Belarbi, Nourdine Bekada, Abdelkader Derkaoui, Zerfa Benourad, Soumia Guediri, Houria Chikhaoui et Fatma Zohra Hiane. Il convient de rappeler que sur les 23 partis et les listes des 18 candidats libres, ayant déposé leurs dossiers, seulement 20 partis ont été retenus.

Amel Saher