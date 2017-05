ÉCLAIRAGE : Le vote a tranché

Les résultats du scrutin pour le compte des législatives du 4 mai, sans modification notable de l’ordre dominant, viennent conforter, une fois de plus, la position du doyen des partis, en l’occurrence le Front de libération nationale, sur la scène politique nationale. Une logique essentiellement soutenue par le référent historique, un patrimoine de tout le peuple qui influence le choix d’une large frange de la base des électeurs depuis l’indépendance. Aussi, «il s’agit des premières élections après la révision profonde de la Constitution qui donne plus de pouvoir à l’opposition au sein du Parlement. Il y aura un programme du gouvernement qui sera adopté et contrôlé par l’APN. C’est une ouverture importante sur le plan démocratique», a déclaré, dans ce sens, M. Sid-Ahmed Ferroukhi, tête de liste du FLN à Alger, dans un entretien à un confrère de la presse nationale. L’autre donne à relever de cette analyse des scores obtenus par les listes des formations et des candidats libres en lice pour des sièges à la chambre basse du Parlement confirme la particularité et la spécificité des enjeux des élections présidentielles et communales par rapport aux législatives. En fait, l’enjeu s’avère un élément déterminant pour le taux de participation qui n’est pas sorti des normes. Mis à part les chiffres, l’Assemblée populaire nationale, issue des urnes est censée conforter le programme du Président de la République, en particulier, le nouveau modèle de croissance qui devra certainement faire l’objet de textes de loi pour sa mise en œuvre. Le secrétaire général du RND, M. Ahmed Ouyahia, l’a d’emblée annoncé, en déclarant, à l’issue du vote, que son part allait mobiliser ses membres à l’Assemblée autour du programme du Président de la République. Aussi, la composante du prochain gouvernement, une résultante du vote, sera largement favorable à la démarche économique pour les cinq prochaines années. Sur ce point, les programmes des partis, hors de la coalition présidentielle, sont principalement calqués sur la copie présidentielle, et ne proposent pas, dans leur majorité, des plans concrets de sortie de la crise actuelle, soulignent les experts. Aussi, les idées suggérées ne sortent pas du cadre théorique, car sans alternative fondée. Une donne qui aurait influé sur la configuration de la future Assemblée.

D. Akila