Sociétés pétrolières internationales : Embellie financière

Les sociétés pétrolières mondiales ont enregistré un bond de leurs bénéfices au premier trimestre 2017 grâce au redressement des cours pétroliers suite notamment à l'accord Opep et non-Opep de réduction de la production. Ainsi, les géants pétroliers Royal Dutch Shell et Statoil ont présenté des résultats trimestriels positifs profitant, comme l'ensemble du secteur, du rebond des cours de l'or noir ces derniers mois. Royal Dutch Shell a dégagé un bénéfice net de 3,538 milliards de dollars sur la période contre un bénéfice de 484 millions de dollars un an plus tôt. En conséquence, le chiffre d'affaires du groupe anglo-néerlandais a bondi de 47% pour s'établir à 73,311 milliards de dollars. Le baril de Brent évolue désormais autour de 50 dollars, contre 30 dollars début 2016, du fait de l'accord sur une réduction de la production trouvé par les pays de l'Opep et ses partenaires, lequel est valable jusqu'à fin juin. « Le premier trimestre 2017 a été un solide trimestre pour Shell », s'est félicité Ben van Beurden, directeur général du groupe qui met en avant de « meilleures conditions de marché ». La hausse des cours a permis à Shell de nettement améliorer ses profits dans son activité de «gaz intégré», ainsi que de largement limiter ses pertes dans la production et l'exploration (upstream), cette branche étant plombée par la vente d'actifs dans le sable bitumineux au Canada qui a entraîné une lourde dépréciation.

A l'instar également de la firme britannique British Petroleum (BP), le géant pétrolier norvégien Statoil a, lui aussi, présenté des résultats trimestriels meilleurs que prévu influés par la remontée du prix du baril (même si celui-ci reste loin des sommets atteints à l'été 2014), ainsi qu'à une hausse de sa production. Après une perte de 2,8 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'an dernier, la compagnie norvégienne a dégagé au premier trimestre un bénéfice net de près de 1,1 milliard de dollars, en hausse de 75% sur un an. Son résultat d'exploitation ajusté, référence sur le marché, a quadruplé, à 3,3 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires en augmentation de près de 54%, à 15,5 milliards. C'est nettement mieux que ce qu'attendaient les analystes, qui tablaient sur un bénéfice d'exploitation ajusté de 2,6 milliards. Ces résultats ont été salués à la Bourse d'Oslo où l'action Statoil, poids lourd de la place, grimpait jeudi de 3,11%. Ils ont été tirés par « la hausse des prix, de bonnes performances opérationnelles et une augmentation de la production organique de 5% », a expliqué le directeur général de Statoil, Eldar Saetre, dans un rapport. Statoil a aussi produit davantage sur cette période : sur les trois premiers mois de l'année, il a extrait 2,146 millions de barils équivalent-pétrole par jour (Mbep/j) contre 2,054 Mbep/j au premier trimestre 2016. Le groupe détenu à 67% par l'Etat norvégien récolte par ailleurs les fruits de ses efforts de réduction des coûts, visant des économies de 4,2 milliards de dollars cette année. A noter que les pays membres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep) ainsi que 11 pays non producteurs (dont la Russie) ont signé fin 2016 un accord pour s'imposer des plafonds de production, et de fait réduire leur production de 1,8 million de barils par jour (dont 1,2 million pour les seuls pays de l'Opep). Entré en vigueur au 1er janvier, il est valable six mois et l'Opep doit se réunir le 25 mai à Vienne pour que ses membres décident de renouveler ou non leur engagement.