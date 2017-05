Grand Angle : Un autre petit pas

« C'est un jour important », a déclaré l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, après la signature, par les chefs des délégations des trois pays (Russie, Iran et Turquie), parrains des pourparlers de paix qui se tenaient pendant deux jours au Kazakhstan, d’«un mémorandum sur la création de zones de désescalade en Syrie». Selon le texte de cet accord, les pays garants doivent désormais définir, avant le 4 juin, les contours de ces zones, qui sont instaurées avec une validité initiale de six mois, avec possibilité de prolongation. Présent à Astana, Staffan de Mistura a déclaré aussi «espérer des progrès concrets vers l'instauration de ces zones d'ici deux semaines, avant la reprise des pourparlers de paix à Genève». Toutefois, l'accord auquel sont parvenues les trois délégations n’a pas été signé par les émissaires du gouvernement syrien et par la délégation de l'opposition présente dans la capitale kazakhe. Mais est-ce là le plus important, sachant que les belligérants sur le terrain n’ont jamais été les véritables maîtres du jeu dans les coulisses ? Damas a déclaré soutenir l'initiative, tout comme Washington qui a affirmé «soutenir tout effort qui puisse véritablement réduire la violence en Syrie». L’opposition, elle, comme toujours, s’est saisie du premier prétexte à portée de main, cette fois le fait que l’Iran soit signataire du document, pour protester et quitter la salle. Pourtant, le processus d’Astana, dont le but est de faire respecter un cessez-le-feu en Syrie conclu en décembre 2016, a été engagé en janvier, sous l’égide de Moscou, de Téhéran et d’Ankara. C’est dire que la signature par les Iraniens du mémorandum ne pouvait constituer une surprise pour l’opposition. Il reste que pour le président russe, ce plan favorisera la mise en place «d'un dialogue politique entre les belligérants», affirmant, par là-même, que «ce processus politique doit amener en fin de compte à un rétablissement complet de l'intégrité territoriale du pays». Or, semble-t-il, c’est cette perspective qui fait peur à certains. Et si elle ne leur sied pas, c’est parce qu’ils savent qu’ils n’en sortiront pas vainqueurs. Car, pour eux, le retour de la paix, ce qui signifie la fin des souffrances que la population syrienne endure depuis mars 2011, ne peut être qu’une défaite, du moment qu’ils n’auront pas obtenu gain de cause. Et, si pour cela, il faudra poursuivre la guerre qui à ce jour a fait plus de 320.000 morts et jeté sur les routes plus de la moitié des quelque 22 millions d’habitants, ils n’éprouveront aucun scrupule.

Nadia K.