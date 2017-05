Accord sur les zones sécurisées en Syrie : Guterres optimiste

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit, jeudi, «encouragé» par l'accord entre la Russie, l'Iran et la Turquie sur la mise sur pied en Syrie de zones sécurisées destinées à instaurer une trêve dans certaines régions, selon son porte-parole. «Il sera crucial de voir cet accord améliorer réellement la vie des Syriens», a déclaré Stéphane Dujarric dans un communiqué. La Russie et l'Iran, alliés du président syrien Bachar El-Assad, et la Turquie, soutien des rebelles, ont adopté jeudi à Astana, au Kazakhstan, le dernier plan russe pour la Syrie visant à créer des zones sécurisées afin d'instaurer une trêve durable dans plusieurs régions. Les territoires concernés seront doublés de zones d'exclusion aérienne, «à condition qu'il n'y ait aucune activité militaire dans ces zones», selon le président russe Vladimir Poutine. Les chefs des délégations des trois pays, parrains des pourparlers de paix qui se tenaient pendant deux jours au Kazakhstan, ont signé «un mémorandum sur la création de zones de désescalade en Syrie», a indiqué le ministre kazakh des Affaires étrangères, Kaïrat Abdrakhmanov. Antonio Guterres «a salué l'engagement à mettre fin à l'utilisation de toutes les armes, particulièrement les moyens aériens» et la promesse de livrer de l'aide humanitaire aux zones concernées, selon son porte-parole. «Les Nations unies soutiennent la désescalade», a poursuivi Stéphane Dujarric, sans plus de précisions sur ce terme flou. «C'est un jour important», avait plus tôt salué l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, présent à Astana, disant espérer des progrès concrets vers l'instauration de ces zones d'ici deux semaines avant la reprise des pourparlers de paix à Genève. Washington, qui n'est qu'observateur dans le processus diplomatique sur le conflit syrien en cours à Astana entre Moscou, Téhéran et Ankara, était resté très prudent plus tôt jeudi, se limitant dans un communiqué à «soutenir tout effort qui puisse véritablement réduire la violence en Syrie». (APS)

La coalition ne pourra pas opérer dans les « zones de désescalade »

Les avions de la coalition internationale menée par les États-Unis ne pourront pas opérer au sein des «zones de désescalade» en Syrie, a affirmé vendredi un haut diplomate russe. «Les opérations de l'aviation dans les zones de désescalade, en particulier celles des forces de la coalition internationale, ne sont absolument pas prévues. Qu'il y ait avertissement en avance ou non. Cette question est close», a déclaré l'envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine pour la Syrie, Alexandre Lavrentiev. «Les seules opérations menées par les avions de la coalition internationale pourront être celles visant des cibles du groupe terroriste autoproclamé «État islamique» (EI/Daech), a-t-il ajouté, cité par l'agence Ria Novosti. La Russie et l'Iran, alliés de Bachar El-Assad, et la Turquie, soutien des rebelles, ont adopté jeudi à Astana un plan russe pour la Syrie en guerre visant à créer des zones sécurisées pour instaurer une trêve durable dans plusieurs régions. Les territoires concernés seront doublés de zones d'exclusion aérienne, «à condition qu'il n'y ait aucune activité militaire dans ces zones», selon le président russe Vladimir Poutine. La lutte contre les «organisations terroristes», telles que le groupe terroriste «État islamique» et le Front Fateh El-Cham, ancienne branche d'El-Qaïda en Syrie, se poursuivra malgré l'éventuelle constitution de telles zones. Les États-Unis ont salué jeudi avec grande prudence cet accord, disant dans un communiqué «soutenir tout effort qui puisse véritablement réduire la violence en Syrie». Début avril, les Etats-Unis avaient mené une frappe contre la base aérienne syrienne d'al-Chaaryate.(APS)