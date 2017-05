Célébration du mois du patrimoine : Pour une archéologie de notre histoire

La célébration du Mois du patrimoine a revêtu, cette année, un cachet particulier. La manifestation, qui se limitait auparavant à l’ouverture au public de quelques musées dans les grandes villes, s’est étendue à plusieurs wilayas du pays qui ont mobilisé les moyens humains et les activités d’importance pédagogique et du secteur de l’archéologie, pour faire connaître, un peu partout sur le territoire algérien, des sites préhistoriques jusque-là inconnus du grand public.

Les feux des projecteurs étaient ainsi braqués depuis le 18 avril dernier et sans doute s’éteindront-ils le 18 de ce mois en offrant aux visiteurs en déplacement et aux populations locales, un aperçu inédit de nos richesses patrimoniales. Une vingtaine de villes algériennes ont donc répondu à l’appel en organisant moult expositions, visites guidées, concours de photographies et autres excursions sur les lieux pittoresques de notre histoire millénaire. L’événement, qui pourrait attirer les promoteurs du tourisme et investisseurs immobiliers, est également, pour les chercheurs et spécialistes en archéologie, le moment propice de relancer des fouilles et d’inventorier les sites qui se trouve à Chlef, Biskra, Médéa, Ténès, Souk Ahras, Alger ou encore Batna. C’est dans ce cadre que les vestiges romains localisés à Béthiou, à l’est d’ Oran et connus sous leur appellation d’origine «Portus Magnus», une dénomination qui désignait dans l’antiquité, une cité romaine, font actuellement l’objet d’un programme de sensibilisation et de promotion, pour figurer, dans un futur proche, dans les circuits et les guides touristiques. Les conférences, organisées le 24 avril dernier au musée Ahmed-Zabana, ont mis en lumière plusieurs sujets archéologiques, avec, notamment, des collections issues du domaine de Béthioua. Les intervenants ont ainsi souligné l’importance de ces vieux sites dans le développement territorial, l’artisanat traditionnel et l’archéologie navale. Le site oranais est un exemple parmi tant d’autres qui mérite d’être évoqué ici, car il nous permet d’observer dans d’autres régions que comptent un pays comme l’Algérie doté d’une grande superficie au centre de l’Afrique du Nord qui fait, depuis la plus haute antiquité à l’indépendance, le terrain où se sont déployées, pendant des siècles, des civilisations diverses qui ont façonné des liens avec la population autochtone et quelque peu modelé le visage de son histoire, à l’image d’une mosaïque de cultures pluridisciplinaires. Dans cette optique, la recherche que peuvent entreprendre des scientifiques formés dans le domaine de l’archéologie, de la préhistoire, de la paléontologie, ainsi que plusieurs autres filières d’étude, si elle est soutenue financièrement, pourrait déblayer le terrain pour la découverte de nouveaux sites dont l’analyse contribuerait à combler la connaissance de tout un chacun. Pour cette raison, le Mois du patrimoine est une occasion de repenser le secteur trop souvent délaissé de l’archéologie au profit de secteurs économiques jugés plus vitaux dans le développement et l’industrie qui restent des vecteurs plus rentables. Or, si l’État accordait chaque année un budget substantiel à la recherche archéologique dans le but de mettre au jour, comme cela se fait pour les pyramides en Égypte, avec des coopérants européens, de nouveaux sites, cela aiderait les historiens et toutes les personnes intéressées à percer le mystère qui abondent de vestiges d’une valeur inestimable. Il faudrait donner les moyens et la chance à notre histoire de se dévoiler au grand jour.

L .Graba