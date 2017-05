3e Salon de la créativité : Les Freeklane en clôture

Un concert de musique pop et folk, traversé par de nombreuses influences et sonorités maghrébines et occidentales, a été animé mercredi soir à Alger par le groupe Freeklane qui a attiré un public très nombreux. Le groupe a animé cette soirée à la salle Ibn Zaydoun, en clôture du 3e Salon national de la créativité organisé par l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (Onda) et qui a été inauguré le 27 avril. Devant un grand nombre de fans du groupe, le chanteur Chemseddine Abbacha a repris les succès les plus récents de la troupe avec un répertoire tiré du dernier album des Freeklane sorti en janvier dernier sous le titre Nomad. Le groupe a galvanisé son public avec des titres comme Amazighia, Africa, Tony Montana ou encore Dounia qui ont connu en quelques mois un franc succès. Plusieurs influences de musiques algériennes traversent également le show des Freeklane, notamment des sonorités et rythmes de musique kabyle, de raï et de châabi, rehaussées par l’introduction d’instruments comme le bendir, le mandole ou le banjo sur des thèmes occidentaux. Le groupe a également repris des titres de son premier album Lalla Mira, sorti en 2013 et dont la popularité n’a pas pris une ride, notamment avec des titres comme Bent Essoltan devenu incontournable à chaque scène. Le 3e Salon de la créativité qui a pris fin mercredi soir a réuni une centaine d’exposants, entre éditeurs, musiciens, artisans, bédéistes, ou encore institutions du secteur de la culture, à l’Esplanade Ryadh El-Feth, en plus d’avoir proposé aux visiteurs des projections cinématographiques, des pièces de théâtres et des concerts de musique. Ce salon a été une occasion pour organiser des journées d’information et de formation sur les droits d’auteurs au profit des étudiants des écoles et instituts artistiques et pour promouvoir les dernières productions en matière de musique. (APS)