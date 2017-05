Décès du Directeur Général de l’Alecso : Un homme de dialogue

L’Organisation arabe pour l’Éducation, la Culture et la Science (Alecso), basée à Tunis, a perdu son directeur général, Dr Abdallah Hamad Mhareb. Souffrant d’une insuffisance respiratoire, il est décédé jeudi aux Pays-Bas où il subissait des soins. Âgé de 71 ans, kowetien de nationalité, il était titulaire d’un doctorat en lettres arabes soutenu à l’université du Koweït et d’un doctorat en philosophie soutenu en 1987 à l’université du Caire. Dr Mhareb a été, pendant 27 ans, conseiller culturel à l’ambassade du Koweït au Caire. En décembre 2012, il avait été élu DG de l’Alecso, pour un mandat de 4 ans (2013 – 2017), succédant dans ces fonctions au Pr Mohamed El-Aziz Ben Achour. Il sera réélu en février 2017 pour un second mandat. Le défunt a visité à de nombreuses reprises notre pays, et la dernière fois, ce fut à l’occasion de l’ouverture de la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe», en 2015. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a exprimé ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, ainsi qu’aux membres de l’Alesco, l’assurant de sa profonde sympathie.