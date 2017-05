22e festival international des arts du printemps : Deux artistes algériens au programme

Le poète Bouzid Harzallah et le chanteur Abdou Driassa, prendront part aux côtés d'artistes et d'intellectuels de plusieurs pays arabes au 22e Festival international des Arts du Printemps à Kairouan, prévu du 6 au 11 mai, a annoncé la presse tunisienne. Placé sous le thème «Arts et médias», le festival, qui regroupe plusieurs disciplines artistiques, accueillera des artistes, poètes et intellectuels du Maroc, d'Egypte, et du Liban, en plus de ceux représentant la Tunisie et l'Algérie. M. Bouzid Harzallah partagera l'espace lyrique de cette manifestation printanière avec plusieurs poètes dont les Tunisiens Mondher Chafra et Mejri et Radhia Chehibi ainsi que l'Egyptien Sameh Mahjoub.Abdou Deriassa est, quant à lui, programmé avec le Marocain Hatem Omar et le Tunisien Rami Khalil pour animer le spectacle de clôture intitulé «Le rendez-vous des maghrébins». Par ailleurs, outre la poésie et la musique, un séminaire sur les Arts et médias, des pièces de théâtre et des productions cinématographiques sont également au programme de ce festival qui se veut un «espace de rencontre et d'échanges entres les artistes arabes», expliquent les organisateurs.