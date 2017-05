Luigi Pirandello : La scène fait l’homme

Dans la perspective de commémorer le 150e anniversaire de la naissance de Luigi Pirandello, l’Institut culturel italien a organisé, jeudi dernier, une conférence au niveau du siège de l’institut.

Cette conférence a été animée par le professeur Gianfranco Bogliari, de l’université pour étrangers de Pérouse. Né le 28 juin 1867 à Agrigente en Sicileau lieu dit Caos, entre Agrigente et Porto Empedocle, Luigi Pirandello est un écrivain italien, poète, nouvelliste, romancier et dramaturge italien. Le jeune Pirandello grandit entre une mère douce et aimante, qu'il adore, et un père autoritaire et coléreux, avec lequel il entretient des relations difficiles. La servante de la famille imprègne le jeune Luigi du folklore sicilien en lui apprenant des chansons populaires et en lui contant les fables et les légendes de son pays natal, qui enflamment son imagination. Il entreprend des études au collège technique. Elles ne lui plaisent guère. Il fait croire à son père qu'il a échoué à l'examen de mathématiques et pendant ses vacances, au lieu de prendre des leçons dans cette discipline, il suit des cours de latin qui lui permettront d'entrer au Gymnase, le lycée classique, en deuxième année.

Le jeune Luigi aime la lecture et les mots et, dès 1880, il rédige ses premiers poèmes. À dix-sept ans, en 1884, il publie Cahute, sa première nouvelle, située en Sicile, qui raconte l'enlèvement d'une jeune fille par son amant. Si la célébrité lui est surtout venue de ses œuvres dramatiques, la poésie, le récit, l'essai et le théâtre sont des formes qu'il a constamment pratiquées et qui se mêlent tout au long de son œuvre. Pirandello, selon le conférencier, n'écrivait que sous l'empire d'impulsions soudaines, mais il les soumettait à une vigilante réflexion; il s'abandonnait au monde de la fantaisie, mais le disciplinait dans une composition qui contraint ses personnages à venir proclamer publiquement ce qui se cachait dans le secret de leur maison ou de leur conscience, à venir faire sommairement justice des autres ou de soi-même. Poète lyrique, il fut limité par son inclination à la morale et à une mélancolique sagesse atavique, fruit de la tradition sicilienne, avant de montrer un esprit aigu et malicieux ; narrateur à la veine intarissable, il réduisit à des formes sommaires ses personnages qui, portés par une inspiration épique, allaient aveuglément mais avec confiance à la rencontre des innombrables événements de la vie. Le professeur Gianfranco Bogliari a longuement parlé du style littéraire de Pirandello et de ces quatre aspects de son inspiration.

Il s’agit de la poésie lyrique, essai, récit et drame, s'ils facilitent la classification de son œuvre et offrent un schéma de son évolution artistique, se retrouvent en fait tous ensemble dans chacune de ses grandes œuvres. Parmi ses recueils de vers on peut citer, Mal content, Pâques de Gea et Élégies rhénanes. Tandis que ses essais qui sont une réflexion apologétique sur sa propre activité littéraire on peut citer, Art et Science, et Humorisme. Ses romans ne sont que de longues nouvelles développées à l'infini et accompagnées d'un commentaire perpétuel à l’exemple L'Exclue, Feu Mathias Pascal, Les Vieux et les jeunes, On tourne et Un, personne et cent mille.

Les poèmes lyriques, outre l'influence de Giosuè Carducci et de Gabriele D'Annunzio, sont des notations autobiographiques ou épigrammatiques.

Luigi Pirandello est mort à Rome le 10 décembre 1936, à l'âge de 69 ans. Son œuvre a été récompensée du Prix Nobel de littérature en 1934. Ce prix Nobel lui a été attribué pour avoir révolutionné les techniques de la dramaturgie moderne. L'innovation de Pirandello réside dans le fait qu'il préfère donner libre cours à son imagination plutôt que de suivre des règles désuètes imposées par le réalisme. Le jeu du «théâtre dans le théâtre», où l'illusion théâtrale constitue le sujet même de la pièce, caractérise les plus connues des ses œuvres. Ainsi, dans Six personnages en quête d'auteur, pièce qui l'a rendu célèbre, Pirandello montre à travers les rapports complexes entre auteur, acteur et personnage à quel point art, illusion et réalité s'entremêlent.



Sihem Oubraham