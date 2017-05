L’infographie : Une révolution silencieuse

Il y a quelques années à peine, lorsqu'il s'agissait d'exercer le métier de designer, de dessinateur de caractères ou de graphiste de création, chacun était un spécialiste dans son domaine.

Avec l'avènement du Macintoch, il est devenu possible de pratiquer plusieurs disciplines à la fois. Dès lors, le mot “infographie” symbolise aujourd'hui la réunion d'au moins les trois disciplines citées ci-dessus. Mais si on dit qu'on est infographiste de métier, les gens ne comprennent pas toujours ce qu'il y a derrière ce mot. Alors, on cherche des paraboles pour se faire comprendre. On dit, par exemple, qu'on travaille dans le milieu de la musique, ou qu'on est directeur artistique dans une maison d'édition... Pour qu'une personne extérieure au milieu comprenne, il faut lui montrer des réalisations. Face à une pochette de CD par exemple, cette personne réalise qu'elle a à faire à un créatif, même s'il demeure une part de flou. Le métier fait de ceux qui sont concernés des touche-à-tout et ça, les gens ne comprennent toujours pas. Dans la tête du public, les créations commerciales sont le fait des seules agences de publicité. Et comme les studios d'infographie marchent sur leurs plates-bandes respectives... c'est la confusion.

Ce qui revient à dire que pour faire comprendre l'infographie, il faut la montrer et l'expliquer. Pourtant, être infographiste c'est simple : c'est prendre une création en charge de A à Z en mélangeant plusieurs disciplines créatives. Faire ce métier, c'est, en définitive, essayer de rendre les choses belles, voire davantage.

Pour en savoir plus, on se rend dans un studio d'infographie de création, sis à Alger-Centre. L'entreprise en question est réputée employer d'excellents infographistes. Après les salutations d'usage, le premier infographiste interrogé, sans doute parce que trop rivé à son Macintoch au moment où nous l'abordons, semble plutôt réticent. ‘‘Mon entourage ne peut pas comprendre. Je n'aime pas parler de ce que je fais et les gens qui s'étalent sur leur boulot m'ennuient”, marmonne-t-il entre deux clics. Toutefois, passées quelques secondes de réflexion… “L'infographie, j'ai ça dans les tripes. C'est trop personnel pour que j'en parle. Mes amis pensent que je fais de la création avec un Macintoch, que je conçois des messages publicitaires. Pour eux, je travaille dans un univers artistique qui touche à la pub. Une chose est sûre, dans la tête des gens, je n'existe pas sans mon Mac, pourtant c'est tout le contraire”. Et, comme pour se ressaisir ‘‘mais ce n'est pas important qu'ils ne comprennent pas. Au contraire, je préfère qu'ils restent dans le flou. Un peu comme un magicien. Je n'aime pas dévoiler mes trucs. De toute façon, quand il s'agit d'expliquer, je ne sais pas trop quoi dire. Il n'y a pas de solution miracle pour raconter ce métier.’’



Une question de considération



Un peu plus âgé que son collègue, le deuxième infographiste abordé semble détendu. Il se prête volontiers à notre sollicitation. Et nous livre son analyse de la situation : "Pour nous autres infographistes, le champ d'exploration est trop vaste et l'infographie souffre d'un énorme problème de reconnaissance aussi bien de la part du grand public que de celle des agences de publicité et professionnels du secteur. Quant à nos clients, ils nous prennent pour des types un peu décalés mais qui ont des idées". Et, comme pour se faire plus convaincant : "Voyez-vous, l'épicier, le boucher de mon quartier ou ma voisine de palier ne voient pas ce qu'est un infographiste. C'est normal et c'est même tant mieux. Notre travail ne doit pas se sentir. Pour les gens, c'est naturel de lire de manière fluide les inscriptions d'un panneau publicitaire. Quand on me demande ce que fais, je réponds : artisan metteur en forme d'images et de sens. De toute façon, le mot ‘‘infographie” n'a pas de sens. Il n'a pas d'histoire. En tout cas pas en Algérie, où notre métier n'est pas encore culturellement acquis comme sous d'autres cieux".

Le patron du studio d'infographie, quant à lui, ne demande pas mieux que d'être interrogé sur la complexité du métier exercé par ses employés dont il n'hésite pas, d'emblée, à louer la compétence et la fidélité. Il profite toutefois de notre entrevue pour nous faire toucher du doigt les multiples contraintes rencontrées par son entreprise, contraintes de surcroît suscitées par un environnement professionnel pas toujours au fait de son activité.

Qu'on en juge plutôt : "Avec le développement de l'informatique, quelqu'un qui passe un cliché à ses enfants dans Photoshop a l'impression d'avoir du pouvoir sur l'image. Cela devient “facile” alors d'être infographiste. Mais le plus important, ce n'est pas le public.

Le plus grave, c'est que les commanditaires ne comprennent pas comment fonctionne un studio d'infographie. De plus en plus souvent on nous appelle pour nous demander : vous les faites à combien les logos ? Mais on ne nous appelle pas pour nous demander d'effectuer une recherche sur "l'identité visuelle" de l'entreprise concernée. Comme si on avait un catalogue !"

Et, du haut de sa cinquantaine bien assumée, notre patron de conclure sur une note quelque peu dépitée : "L'image n'a plus de prix et cela, on ne s'en rend pas toujours compte. Les paramètres de notre métier ne sont pas suffisamment respectés.

L'incompréhension vient des commanditaires. Ce sont eux qu'il faut éduquer au quotidien. Mais cela, un jeune qui débute ne peut pas le faire. Ce sont les gens de notre génération qui doivent accomplir cette mission pédagogique. Alors, le mot “infographie” prendra peut-être un sens".

Kamel Bouslama