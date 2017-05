La pollution atmosphérique : un problème de santé publique

La pollution atmosphérique constitue un véritable problème de santé publique en Algérie. Cette situation a contribué largement à l'émergence et au développement des maladies respiratoires. Les données démographiques et épidémiologiques actuellement disponibles permettant d'évaluer l'importance de la morbidité respiratoire et son évolution prévisible. Mis à part la tuberculose qui est due à un agent infectieux unique mais qui se transmet plus facilement dans les groupes vulnérables de la population, toutes les autres maladies respiratoires peuvent être induites ou modulées par la pollution atmosphérique.

Selon les spécialistes de la santé la pollution liée au trafic automobile est le principal facteur de la pollution urbaine et affecte la plupart des grandes agglomérations (Alger, Oran, Constantine et Annaba), qui constituent des zones à risque. (Le secteur des transports occupe, en effet, le 1er rang en termes d'émissions des polluants atmosphériques avec 51%, suivi de l'industrie avec 47,25%. L'effet de la pollution de l'air sur la santé publique est de loin le plus important par rapport aux effets des autres milieux en termes de dépense dans notre pays, soit 0,94% du PIB. Il est également prouvé que le taux de mortalité dû à la dégradation de l'air est évalué à 0,93%, selon les mêmes spécialistes qui mettent en garde, dans ce contexte, contre l'intensification certaine du trafic routier, l'existence d'un début de dispositif antipollution à ses premiers balbutiements, l'inexistence de réglementation stricte pour le contrôle qui font craindre l'hypothèse de l'émission de volumes de polluants gazeux de plus en plus croissants. Cela au moment où dans d'autres pays ces mêmes polluants connaissent une réduction certaine. En milieu industriel, le développement industriel a contribué largement à la dégradation de la pollution notamment aux environs des grandes concentrations industrielles telles qu’Annaba, Tlemcen, Arzew et Skikda.

Il y a lieu de rappeler que dans le monde, la pollution de l'air tue entre 2,7 et 3 millions de personnes par an, soit 6% de la mortalité annuelle mondiale, selon des statistiques de l'OMS. Et 9 sur 10 de ces décès imputables à la pollution atmosphérique ont lieu dans les pays en développement où vit 80% de la population mondiale. Selon l'OMS, il est possible d'éviter 700.000 décès, si 3 principaux polluants (monoxyde de carbone, poussières et plomb) étaient ramenés à des niveaux moins dangereux.

Plus de 40 études scientifiques sur le niveau de pollution à Naama Plus d’une quarantaine d’études scientifiques pour constater les niveaux de pollution, ont été effectuées à ce jour par la station de contrôle de l’environnement, dans la wilaya de Naâma, a-t-on appris des responsables de cette station.

Parmi les missions de cette station, la lutte contre tous les risques de pollution, en offrant des données scientifiques techniques et les manières de les traiter pour lutter contre la pollution, protéger les zones de biodiversité et améliorer l’opération de gestion des déchets, a indiqué à la presse la responsable de la station, Hafida Derbal. Relevant de l’Observatoire national de l’environnement et du développement durable, elle a ainsi effectué 45 études scientifiques sur les niveaux de pollution de l’environnement, en plus des sorties de terrain et des analyses pour constater les risques de pollution de l’eau et de l’air, ainsi que les édifices classés, les carrières, les abattoirs et autres, a-t-elle précisé.

Cette station, créée en 2011, a effectué plus de100 tests physicochimiques des eaux naturelles, des déversoirs industriels, des plans d’au ainsi que sur les causes de morts suspectes d’animaux.

Elle a également alerté plusieurs fois les entreprises nationales et les instances concernées sur des risques de pollution, ainsi que certaines infractions relatives à l’environnement après l’établissement de rapport sur l’existence de produits dangereux nuisibles à l'environnement.

Elle a contribué, à ce titre, à la protection d’une espèce rare de canard sauvage au niveau de la zone humide de Oglet Haoud El-Deyra, sur le territoire de la commune d’Ain-Benkhelil, après l’établissement de rapports de son laboratoire sur les raisons de la mort d’une colonie de ces palmipèdes, en sus de l’identification des causes de la mort d’une quantité de poissons (carpes) au niveau du barrage de Ouzeght dans la commune de Sfissifa, selon la même source.

Des études et rapports ont été établis aussi concernant les répercussions de l’exploitation des carrières et des sablières sur l’Environnement, l’enfouissement technique au niveau des wilayas de Naâma et El-Bayadh ainsi que l’impact des stations d’épuration d’eau et de distribution de carburants sur les nappes d’eaux souterraines et l’analyse des produits chimiques périmés.

La station a aussi soulevé des rapports aux instances concernées sur les décharges non contrôlées, des tableaux de mesures du degré de pollution de l’air suite à l’incinération des déchets hospitaliers et un autre rapport sur l’impact de l’unité de production d'aliments de volaille de la commune de El-Kasdir sur l’environnement.

R. S.