Jumelage interhôpitaux : Des enfants bénéficient d’implants cochléaires

Dix enfants âgés de moins de dix ans, sourd à la naissance, bénéficient d’interventions chirurgicales pour la pose gratuite, d’implants cochléaires, a-t-on appris mercredi dernier, des responsables de l’établissement public hospitalier EPH-Mohamed-Boudiaf à Ouargla.

Entrant dans ce cadre de la mise en œuvre des conventions de jumelage inter-hôpitaux du Nord et du Sud du pays, cette opération, qui s’étale sur trois jours, est encadrée par des praticiens spécialistes en ORL du centre hospitalo-universitaire CHU-Mustapha Pacha (Alger), conduite par le Pr Djamel Djennaoui, a précisé le directeur de l’EPH-Mohamed-Boudiaf, Smail Salah. Cette initiative, a été précédée par la réalisation de consultations médicales nécessaires pour ce type d’interventions délicates visant le rétablissement de la faculté auditive, a indiqué le même responsable, ajoutant que l’équipe médicale devra assurer aussi le contrôle et le suivi médical des enfants bénéficiaires d’appareillages en vue de les adapter à ces appareils, leur faire subir des exercices d’orthophonie et d’articulation, et de développer leurs capacités de communication.

Une autre équipe médicale composée de neurologues, sous la conduite du Pr. Khalfi, effectue, de son côté, des consultations et des interventions au profit de 110 patients présentant des problèmes neurologiques.

Le directeur de l’EPH-Mohamed-Boudiaf a indiqué que cette équipe procédera à des interventions chirurgicales au profit de patients au niveau du service de neurologie à Ouargla, alors que les cas complexes seront pris en charge au niveau de l’hôpital Mustapha Pacha.

L’organisation de ces initiatives médicales constituent une opportunité pour les praticiens locaux de s’initier à de pareilles interventions, à savoir la pose d’implants cochléaire et les interventions neurologiques, d’échanger les expériences médicales. Pour rappel, 11 enfants, âgés de moins de six ans, issus des wilayas d’Ouargla, El-Oued, Tamanrasset, Ghardaïa et Djelfa, avaient bénéficié, l’année dernière, d’opérations effectuées avec «succès» de pose d’implants cochléaires.

Le centre de lutte contre la surdité d’Ouargla, l’unique dans le Sud du pays, a organisé, depuis son ouverture en 2009, près de 60 interventions de pose d’implants cochléaires au profit d’enfants âgés d’un an à sept ans.



43 interventions effectuées depuis 2016 à Tlemcen

Pas moins de 43 opérations d’implant cochléaire ont été effectuées gratuitement au CHU Tidjani-Damerdjide Tlemcen depuis 2016, a-t-on appris du directeur général du CHU. Ainsi, 37 de ces interventions ont été pratiquées en 2016 avec réussite à des enfants âgés de 1 à 4 ans souffrant de surdité congénitale. Ces implants ont été précédés de consultations minutieuses.

Six autres interventions similaires ont été effectuées au premier trimestre 2017, en attendant l’acquisition d’implants cochléaires au profit de 300 malades recensés par le CHU, a-t-on indiqué. L'opération chirurgicale nécessite ensuite un suivi par des spécialistes pour adaptation, ainsi que des séances par des orthophonistes, selon la même source.

Le coût d’un implant cochléaire, pratiqué gratuitement, est estimé à 2,5 millions DA. L’Etat prend en charge les dépenses, a-t-on souligné, rappelant que la première intervention du genre a été effectuée en 2007 par le chef de service ORL, le Dr Hadj Allal qui a ensuite formé des médecins dans cette spécialité, dans le but d'épargner le transfert des malades à l’étranger.