Journée mondiale de la sage-femme / métier en quête de reconnaissance

Parmi les 459 journées répertoriées dans le site des Journées mondiales, celle consacrée au métier de sage-femme. Un métier d'aide et de soutien, où pédagogie et disponibilité sont indispensables.



Cette journée a été célébrée hier dans plusieurs pays du monde, où il a été souligné le rôle important joué par la sage-femme pour que la grossesse et l’accouchement soient sécurisés, que les nourrissons soient en bonne santé ainsi qu'en matière de planification familiale. Pour ce qui est de l’Algérie, beaucoup d’effort ont été accomplis dans la valorisation du travail et du rôle de la sage-femme. Cette dernière qui a un rôle prépondérant dans les différents niveaux du système de soins et ce à travers une collaboration étroite avec les différents dispensateurs de soins. Cette collaboration permettra l’accès à tout l’éventail de soins dont les femmes et les nouveau-nés peuvent avoir besoin, assurant ainsi la continuité nécessaire des soins. Toutefois, cette collaboration doit être basée sur un respect mutuel et la reconnaissance de la contribution spécifique de chacun à des soins de qualité. L’efficacité de cette collaboration reposera sur les structures de santé et la mobilisation sociale de la communauté. Ainsi «des progrès considérables» ont été enregistrés depuis l'indépendance en matière de réduction de la mortalité maternelle et infantile, il a fait savoir que celle-ci est passée de 39,4 pour 1.000 naissances vivantes en 1999 à 22,3 pour autant de actuellement.



Une valeur inestimable



Néanmoins, une femme sur de 2.200, risque à l'heure actuelle, sa vie pendant la grossesse ou l'accouchement, contre 1 sur 900 en 1999, ce qui rend les «défis encore persistants» dans ce domaine. Les sages-femmes sont l’avenir des pays en développement, elles doivent être reconnues pour leur valeur inestimable, et leur rôle dans l’atteinte de la Couverture universelle de santé par tous les pays. Mais, pour réussir cet objectif, les sages-femmes doivent être, agréées, soutenues et bien formées, selon les normes internationales, et doivent posséder les compétences requises pour assurer le continuum de soins. Avec les évènements dramatiques passés et actuels accroissant la pénurie du personnel de santé, aujourd’hui, plus que jamais nous avons besoin des sages-femmes, en nombre suffisant, pour contribuer à l’amélioration de la santé de la femme et de l’enfant.

De nombreux décès maternels et néonatals pourraient être évités si des sages-femmes compétentes assistaient les femmes avant, pendant et après l’accouchement. Lorsque des services d'orientation existent, elles sont en mesure de repérer les femmes et les nouveaux nés souffrant de complications et les adresser à des services obstétricaux d’urgence.



Présence, compétences et diminution du risque du décès



Près de 800 femmes et de 8.000 nouveau-nés meurent chaque jour en raison de complications en grande partie évitables qui surviennent pendant la grossesse, l’accouchement ou la période post-natale immédiate. En outre, chaque année, on compte près de 3 millions d’enfants mort-nés. Un grand nombre de vies pourraient être sauvées si chaque accouchement avait lieu en présence d’une sage-femme.

Dans le monde, environ 287.000 femmes meurent chaque année de complications liées à la grossesse et à l’accouchement, 2,9 millions de nouveaux nés meurent au cours du premier mois de vie et 2,6 millions sont mort-nés.

La plupart de ces décès en grande partie évitables surviennent dans des pays à faible revenu et dans les zones rurales et pauvres. L’OMS soutient les efforts des pays pour faire en sorte que chaque femme et chaque nouveau-né reçoivent les meilleurs soins possibles.

Plus d’un tiers des naissances ont lieu en l’absence d’une sage-femme ou de tout autre personnel de santé qualifié.

Les objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement (OMD) visent à améliorer la santé maternelle et infantile. Il faut former davantage de sages-femmes si l’on veut atteindre la cible des objectifs 4 et 5 consistant à faire passer le nombre d’accouchements en présence de personnel de santé qualifié à 95%.

Wassila Benhamed