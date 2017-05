Clôture de l’opération de vote : Un scrutin marqué par une ambiance sereine

L’opération de vote pour les élections législatives 2017, qui s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans la sérénité, a été clôturée, hier à 20h, à travers l’ensemble du territoire national, après avoir été prolongée d’une heure dans 43 wilayas.

L’opération de dépouillement des voix a été entamée juste après la clôture du scrutin à travers les 12 115 centres de vote, alors que le taux de participation à ces élections avait atteint 33,53% à 17h. Il était de 15,58 % à 14h00. Les électrices et les électeurs avaient commencé à voter jeudi matin à travers l'ensemble du territoire national et à l'étranger, pour accomplir leur devoir électoral et choisir leurs 462 représentants à l'Assemblée populaire nationale (APN) pour les cinq prochaines années, soit la mandature 2017-2022. Globalement, le scrutin s’est déroulé dans une ambiance empreinte de calme et de sérénité, à l’exception de certains incidents isolés qui n’ont pas eu d’impact majeur sur l’opération électorale. En ce sens, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a indiqué que l'opération se poursuivait de «façon ordinaire», faisant observer que la participation du citoyen aux législatives était nécessaire pour consacrer l'unité et la cohésion à la lumière des conjonctures particulières que vit l'Algérie. Pour sa part, le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, a déclaré que les élections législatives se déroulaient «sereinement et normalement» à travers tout le territoire national et que le nombre de saisines parvenues à la HIISE a atteint les 358 au niveau national et concernent dans leur globalité les aspects relatifs à l'organisation. De son côté, le ministre de la Communication, Hamid Grine, a affirmé que les premiers échos qui lui sont parvenus de «sources officielles et non officielles» quant à l'affluence des électeurs dans les bureaux de vote, étaient «positifs». Il a ajouté que «les observateurs étrangers qu'il a reçus, lui ont exprimé leur satisfaction quant à la performance et au professionnalisme de la presse nationale et de son traitement de l'information sans violence, ni diffamation". Quelque 500.000 agents encadrant plus de 65.000 centres et bureaux de vote, répartis à travers les 48 wilayas du pays et les 4 zones géographiques à l'étranger, sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de ce rendez-vous électoral, auquel étaient conviés 23.251.503 électeurs, dont 45,82% de femmes. Les 955.426 électeurs de la communauté nationale établie à l'étranger étaient appelés à voter depuis samedi dernier pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale populaire (APN). Auparavant, les hauts responsables de l’Etat, à leur tête le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avaient effectué leur devoir électoral. Le Chef de l’Etat s'est acquitté de son devoir électoral à Alger, à l'école Mohamed El-Bachir El-Ibrahimi à El Biar de même que le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, le président de l'APN, Mohamed Larbi Ould Khelifa, le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci et le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui ont voté dans des centres à Alger. Les chefs et leaders des partis politiques ont également accompli leur devoir civique, après une campagne électorale de 22 jours au cours de laquelle ils ont sillonné l’ensemble des wilayas du pays. Les élections législatives ont été suivies par plus de 300 observateurs de la Ligue des Etats arabes, de l'Union africaine (UA), de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), de l'Union européenne (UE) et des Nations unies. Pour ce qui est de la couverture médiatique, près de 700 journalistes, dont 80 représentant la presse étrangère, ont été accrédités pour assurer la couverture des élections législatives, selon le ministère de la Communication. Les résultats de ces élections seront annoncés par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, demain vendredi à parti de 11 heures, à l'occasion d'une conférence de presse au Centre international des conférences.

Prorogation de l’opération de vote dans 43 wilayas, dont 11 partiellement



L'opération de vote a été prorogée dans 43 wilayas dont 11 partiellement. Ainsi, 32 wilayas sont concernées par une prorogation de vote de l'ensemble de leurs communes : Adrar, Batna, Annaba, Constantine, Naama, El Bayadh, El Tarf, Tipasa, Sidi Bel Abbes, Médéa, Rélizane, Mila, Ain Témouchent, Skikda, Ghardaïa, Mascara, M'sila, Sétif, Illizi, Tissemsilt, Biskra, Oum El Bouaghi, Ouargla, Guelma, Tindouf, Alger, Ain Defla, Laghouat, Oran, Tlemcen, Tiaret et El Oued. Quant aux wilayas concernées par la prorogation partielle sont : Blida, Tébessa, Tamanrasset, Jijel, Tizi-Ouzou, Bordj Bou Arréridj, Khenchela, Bouira, Béchar, Boumerdès et Béjaia.



Début du dépouillement dans l’ensemble du pays



Le dépouillement des bulletins de vote a commencé dès la fermeture des bureaux conformément à la loi organique relative au régime électoral adopté 2016. Habituellement, les opérations de vote débutent à 8h00 et prennent fin à 19h00 le même jour. Toutefois, le wali peut prendre, après autorisation du ministre de l'Intérieur, des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder l'heure de clôture afin de faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote. Selon la loi organique du 25 août 2016 relative au régime électoral, l'opération de dépouillement des voix doit intervenir immédiatement après la clôture du scrutin et être conduite sans interruption jusqu'à son achèvement. Elle doit être opérée publiquement dans les bureaux de vote par des scrutateurs, sous le contrôle des membres du bureau de vote. Ces scrutateurs sont désignés par les membres du bureau de vote parmi les électeurs inscrits à ce bureau. Pour les bureaux de vote itinérants, le dépouillement s'effectue exceptionnellement au niveau du centre de vote de rattachement. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au président du bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins de vote dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs. Les bulletins nuls (enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe, plusieurs bulletins dans une enveloppe, les enveloppes ou bulletins comportant des mentions, griffonnés ou déchirés, les bulletins entièrement ou partiellement barrés et les bulletins ou enveloppes non réglementaires), ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement. Les résultats de dépouillement de chaque bureau de vote doit faire l'objet d'un procès-verbal, rédigé à l'encre indélébile en présence des électeurs dans le bureau de vote, et comportant les observations et/ou réserves des électeurs, des candidats ou de leurs représentants dûment habilités. Après l'établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats doivent être proclamés en public par le président du bureau et affichés dans le bureau de vote. Une copie du procès-verbal de dépouillement, certifiée conforme à l'original par le président du bureau de vote, est remise, séance tenante et à l’intérieur du bureau de vote, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception.

Une autre copie du procès-verbal, certifiée conforme à l'original par le président du bureau de vote, doit être également remise contre accusé de réception, au représentant de la Haute Instance indépendante de surveillance des élections (HIISE). Le taux de participation au scrutin s`établissait à 33,53% du corps électoral à 17h00, 15,58% à 14 h00 et 4,13 % à 10h00. (APS)