COMMENTAIRE : Respect des choix

Tout le pays a été trois semaines durant le théâtre d'une campagne électorale dont l’objectif était d’abord la mobilisation pour attirer les électeurs convaincus ou indécis voire même déçus, tellement difficiles à persuader. En effet, après une campagne calme et dont le mot d’ordre était que chaque citoyen doit accomplir son devoir électoral, les quelques 23 millions électeurs algériens se sont présentés hier aux urnes pour voter en faveur des candidats de leur choix, au regard du principe selon lequel les élections périodiques dans une démocratie sont essentielles à la survie de la République. En ce jour très important, les responsables des partis qui ont accompli leur devoir électoral, ont appelé encore une fois les Algériens à voter quelle que soit leur tendance politique. Ils ont appelé à une mobilisation générale pour remédier à l’abstentionnisme de la seule manière possible : la participation massive. Pour eux, il est de la responsabilité de tous les citoyens, qui croient en une Algérie stable et sereine, de repousser l’abstention aussi basse que possible lors de ce vote, tant il est vrai que la responsabilité de tous les Algériens est aussi de ne pas engager le pays sur la voie du repli sur soi. Aussi, au-delà d'une victoire des valeurs républicaines dans cette élection, il s’agit surtout de préserver et de consolider les institutions, tout en soignant le rayonnement de l’Algérie et son image de pays qui aspire à la démocratie et à la modernité, après s’être terriblement affecté par une décennie de terrorisme. Cela dit, par-delà le sujet sécuritaire, ces électeurs sont demeurés préoccupés par la problématique économique et la situation sociale, à l'échelle nationale. C'est un devoir moral mais également économique, surtout que le pays est touché par la crise induite par la chute des prix du pétrole, principale richesse de l’Algérie. Ainsi, une participation, la plus conséquente possible, sera également la meilleure affirmation de la vitalité de la démocratie algérienne pour peu que les partis politiques en lice prennent en considération la dynamique électorale qui les portera au Parlement. Le message adressé par le Président Bouteflika à la veille de ces élections à l'ensemble des Algériens est on ne peut plus clair. En invitant les formations politiques en course au respect des principes démocratiques, il a appelé les Algériens à voter en masse tout en assurant que leur choix sera respecté et affirme que l’Histoire retiendra que ce 4 mai, le peuple a choisi de jeter les jalons dans l’édification d’un Etat fort et démocratique. A vrai dire, la guerre par projets et contre-projets électoraux interposés est finie, les électeurs ont exprimé leur préférence et choix de celui ou celle qui représente parfaitement ce qu’ils pensent être leur orientation politique personnelle. Maintenant, c'est aux différents blocs politiques d’accorder la valeur qu'elle mérite à la voix des Algériens, selon le principe que le peuple est la source de tous les pouvoirs, et que c'est lui qui demande des comptes aux députés, appelés désormais à assumer leurs responsabilités, surtout que le pays a besoin d'un redressement économique et social.

Farid Bouyahia