LONDRES : Affluence au 6e jour

L’affluence des Algériens résidant au Royaume-Uni au centre de vote du consulat de Londres a été remarquablement plus importante, jeudi, au 6e jour du vote pour les législatives, a-t-on constaté sur place. Le scrutin, qui a commencé samedi dernier, s’est déroulé dans des conditions «satisfaisantes», comme l’affirment les représentants des candidats présents au centre du vote, et connaît une affluence «assez appréciable», notamment après les heures de travail. L’affluence, relativement timide les deux premiers jours, était déjà un peu plus importante depuis lundi. Le nombre de votants au Royaume-Uni a connu également une hausse avec l’ouverture de 6 centres de vote dans le reste du Royaume-Uni et en République d’Irlande. Il s’agit de à Birmingham et de Manchester, en Angleterre, à Glasgow, pour l’Ecosse, à Cardiff, dans le pays de Galles, à Belfast, pour l’Irlande du Nord et à Dublin, pour la République d’Irlande. Beaucoup parmi les membres de la communauté n’ont pas pu voter durant ce scrutin, car pas inscrits sur la liste électorale, lors de la révision ordinaire en octobre, et exceptionnelle en février, a appris l’APS auprès des services consulaires à Londres. Approchées, des personnes concernées ont souligné n’avoir pas reçu le message personnalisé envoyé par le consulat, en raison du changement d’adresse ou de la ligne de téléphonie mobile. Mouna Hamitouche, coordonnatrice de l’association Algerian British Connection (ABC), a déclaré à l’APS que le vote est «un privilège qui donne à tous la possibilité d’appuyer les politiques qui concernent toute la population», invitant les membres de la communauté de s’assurer de leur inscription sur les listes électorales avant chaque scrutin. «Le vote est une partie essentielle du processus décisionnel, et nous devons nous rappeler de ceux qui se sont battus tout au long de l’histoire, et qui ont donné leur vie pour ce droit», a-t-elle dit. «Pour les Algériens vivant à l’étranger, il s’agira de permettre de les prendre en compte dans tout le programme de la société», a ajouté Mme Hamitouche, également élue municipale du parti britannique travailliste. Le nombre de l’électorat algérien du Royaume-Uni et de la République d’Irlande est de 21.247 inscrits. 16.386 sont portés sur la liste électorale de Londres, 1.453 sur celle de Manchester, 1.189 de Dublin, 950 de Birmingham, 737 de Glasgow et 126 de Belfast. Deux listes de candidats prennent part aux législatives du 4 mai à partir du Royaume-Uni postulant pour les deux sièges parlementaires de la zone 4 englobant l’Europe, sans la France et les Amériques. Il s’agit de la liste du Parti des jeunes et celle de l’alliance de trois partis : Nahda, Adala et Binaa. Dix autres listes sont en lice pour la même circonscription (zone) électorale.(APS)