NOUAKCHOTT : De bonnes conditions

Les membres de la communauté algérienne résidant en Mauritanie ont commencé à voter hier matin dans des conditions ordinaires au niveau du bureau de vote de l’ambassade d’Algérie à Nouakchott, en vue d’élire leurs représentants parmi les listes des candidats de la zone-3 de l’Assemblée populaire nationale. Deux bureaux ont été ouverts pour accueillir les électeurs, un dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, et l’autre au niveau du consulat d’Algérie à Nouadhibou. Les services de l’ambassade d’Algérie à Nouakchott et celles du consulat de Nouadhibou ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette échéance électorale. Le nombre de votants inscrits, après révision des listes électorales, est de 194 inscrits dont 168 à Nouakchott et 26 à Nouadhibou. M. Ahmed Nekrouf, chargé d’affaire et président du bureau de vote, a indiqué que l’opération de vote se déroulait dans de bonnes conditions, signalant toutefois l’absence des candidats tout au long de la campagne électorale, à l’exception d’un candidat indépendant qui a marqué sa présence par des affiches et un résumé de son programme électoral. Les services consulaires de Nouadhibou ont également relevé un déroulement ordinaire des élections. Huit formations politiques sont en lice pour remporter deux sièges à l’Assemblée populaire nationale, impartis à cette zone-3, à savoir : les partis Front de libération nationale (FLN), Rassemblement national démocratique (RND), Front El-Moustakbal, TAJ (Tajamou Amal El Jazair), MSP (Mouvement de la société pour la paix), MPA (Mouvement populaire algérien), PAVD (Parti algérien vert pour le développement) et la liste El Wafaa (indépendants). (APS)