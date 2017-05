MOSCOU : Un long périple

À quelques heures de la clôture du scrutin, les Algériens établis dans différentes villes de la Russie continuaient jeudi à rallier le siège de l’ambassade d’Algérie à Moscou pour accomplir leur devoir électoral. Depuis le 29 avril, date de l’ouverture du scrutin pour la communauté algérienne de l’étranger, les électeurs sont venus de différentes régions de la Russie, et beaucoup d’entre eux ont dû effectuer un long périple «pour exprimer leur voix, mais aussi pour témoigner leur attachement à leur patrie», comme l’a indiqué à l’APS, un votant de la ville de Penza (Sud-Est) qui a fait 1.200 km en aller-retour pour glisser un bulletin dans l’urne. D’autres comme lui ont tenu à faire le déplacement à Moscou pour voter, malgré l’éloignement de leur lieu résidence : Voronej (850 km), Tambov (600 km), Smolensk (400 km), Kostrama 250 km, Tver (150 km), etc. Tant sur le plan logistique que sur le plan administratif, les services de l’ambassade d’Algérie ont minutieusement préparé cette échéance électorale. Une campagne de sensibilisation de la communauté sur l’importance de cette échéance électorale a été menée à travers l’envoi de courriers personnalisés, de SMS et de courriers électroniques. Deux bureaux de vote ont été mis à la disposition des électeurs dont le nombre dépasse les 1.500 inscrits. Le premier bureau est ouvert au siège de la chancellerie et le second à Saint-Pétersbourg. Toutes les conditions humaines et matérielles ont été réunies à cet effet. La communauté nationale établie dans la circonscription consulaire de Moscou qui englobe la Russie, l’Arménie et la Biélorussie, est composée, notamment d’étudiants et de stagiaires venus poursuivre leurs études et formations dans les universités et instituts de ces pays. À cela s’ajoutent des nationaux installés en Russie depuis plusieurs années. Les électeurs de la circonscription consulaire de Moscou, ont à choisir deux députés parmi les candidats des 12 listes proposées au titre de la Zone 4 (Amériques et Europe moins la France). (APS)