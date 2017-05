Au dernier jour du scrutin en France : Les Algériens continuaient à voter

Les Algériens établis en France continuaient à voter hier, au troisième et dernier jour du scrutin, pour les élections législatives, a constaté l’APS. À Paris, au siège du consulat général d’Algérie (rue d’Argentine), les électeurs continuaient, dans l’après-midi, à affluer vers les bureaux de vote, à quelques heures de leur fermeture à 20h (19h, heure algérienne).

L’opération de vote se déroulait sous l’œil vigilant des représentants des partis engagés dans cette course législative et la surveillance des membres de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE). Des votants approchés par l’APS ont tous apprécié la qualité de l’accueil et l’organisation du scrutin par le consulat général qui à même mis à leur disposition une navette au cas où les électeurs étaient inscrits dans le deuxième centre de vote (Passy, 16e arrondissement). Pour les personnes handicapées, le consulat a assuré leur transport vers leur domicile après avoir accompli leur devoir électoral. Tous s’est passé dans le calme, la sérénité et la transparence, ont déclaré, de façon unanime, les représentants des partis présents au centre de vote, rue d’Argentine. Tikobaïne Allel (78 ans), membre de l’organisation du scrutin, a souligné, pour sa part, qu’aucun incident n’a été enregistré durant les trois jours de vote et que l’opération se déroulait dans le calme. Même déclaration de Maroc Benamar (77 ans), responsable du dépouillement, qui attendait la fermeture des bureaux pour assumer sa tâche. «Je suis venu du Cher (200 km de Paris), pour aider à la réussite de ce scrutin», a-t-il indiqué, déplorant l’absence de la population jeune dans les bureaux de vote. Pour lui, ces électeurs ont été déçus des anciens députés, mais leur lien avec l’Algérie n’est pas coupé , a-t-il dit. Il y a lieu de rappeler que tous les bureaux de vote extra-muros ont été rapatriés au siège du consulat et à l’annexe de Passy. Les électeurs algériens de France ont commencé à voter, rappelle-t-on, samedi et dimanche dernier. L’électorat algérien en France, au total 763.771, est réparti en deux zones. Ils sont 463.260 dans la zone nord et 300.511 dans la zone sud, pour lesquels 186 bureaux de vote ont été mis à leur disposition. Quatre députés, issus des membres de la communauté, seront choisis parmi les 19 listes dans la zone nord et les 14 listes dans la zone sud. Contrairement aux scrutins antérieurs, le vote pour les législatives de 2017 a eu lieu pour la communauté algérienne, durant trois jours, les samedi 29 et dimanche 30 avril, ainsi que le jeudi 4 mai. En raison de la situation sécuritaire prévalant en France et l’état d’urgence en vigueur en raison de la menace terroriste, un dispositif a été mis en place par les autorités françaises afin de sécuriser le déroulement du scrutin. Durant les trois jours du scrutin, l’ambassade a mis en place une cellule chargée d’assurer une liaison permanente avec la cellule du ministère des Affaires étrangères à Alger, de s’enquérir sur les conditions du déroulement du scrutin au niveau des 18 postes consulaires et informer l’administration centrale.(APS)