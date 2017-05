non-respect de la réglementation : Une dizaine d’établissements hôteliers mis en demeure

Dix établissements hôteliers de la wilaya d’Oran ont été mis en demeure récemment pour non-respect de la réglementation régissant cette activité, a-t-on appris mercredi de la direction du tourisme et de l’artisanat.

Ces établissements hôteliers ont été sommés de se conformer à la réglementation, notamment en termes d’hygiène et de sécurité, suite à une opération de contrôle du parc hôtelier de la wilaya d’Oran, selon le chef de service gestion et suivi des activités touristiques à la direction du tourisme et de l’artisanat. Mourad Boudjenane a indiqué que cette opération de contrôle a été entamée il y a quelques semaines par la brigade mixte tourisme et commerce, en prévision de la saison estivale, ajoutant qu’elle se poursuivra jusqu’à la veille du mois de Ramadhan pour reprendre, ensuite après la fête de l’Aïd. Des insuffisances portant sur l’absence d’affichage du règlement intérieur dans les chambres d’hôtels ont été également constatés par les services de contrôle, a encore signalé le même interlocuteur, faisant savoir que l’administration du tourisme est en train de régulariser des situations ayant trait à l’exploitation et la gestion. Des établissements fonctionnent parfois sans directeur technique et sans autorisation préalable d’exploitation, a-t-il déploré. Le parc hôtelier de la wilaya d’Oran est doté de 165 établissements totalisant une capacité d’accueil de 15.105 lits et employant un personnel estimé à 3.430 travailleurs, selon le même responsable qui s’attend à une nette amélioration des prestations pour la saison estivale.