Production de lait pasteurisé à M’sila : Vers une augmentation

Les services agricoles de la wilaya de M’sila œuvrent actuellement à augmenter la production de lait pasteurisé pour passer de 27 millions de litres à 30 millions de litres avant la fin 2017, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale du secteur. Les quantités transformées durant cette période représentent pas moins de 50 % du volume produit à l’échelle locale, estimé à 68 millions de litres, a indiqué la direction locale des services agricoles, notant que des opérations d’orientations en faveur des éleveurs bovins sont également prévues afin d’augmenter cette production laitière, qui est actuellement d’environ 12 litres par vache alors qu’elle dépasse les 30 litres dans certains pays.

En plus des opérations d’orientations, une entreprise privée, spécialisée dans la pasteurisation du lait «Hodna», déploie tous les efforts pour augmenter le nombre de vaches laitières à travers le soutien des éleveurs via l’introduction de techniques modernes d’élevage bovin et un soutien en matière de fourrage et d’insémination artificielle, a-t-on ajouté. Selon la direction, une opération d’extension des troupeaux de vaches est prévue également dans la zone d’El Maâdhar, dans la commune de Bousaâda, pour atteindre les 2.000 vaches. Dans la wilaya de M’sila, la pasteurisation du lait se fait par plusieurs producteurs dans deux unités relevant du secteur privé, dont celle de Hodna qui assure jusqu’à présent la pasteurisation de 27 millions de litres, soit 100 % de la production collectée, a-t-on fait remarquer.

La wilaya dispose, par ailleurs, d’un cheptel bovin laitier composé de plus de 33.000 têtes, dont l’activité d’élevage est concentrée dans les zones steppiques des régions Est, Sud et Ouest de la wilaya, a signalé à la direction locale des services agricoles.