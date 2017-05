Relance du développement en Afrique : L’Algérie en a des capacités

L’Algérie possède des capacités économiques pour relancer le développement en Afrique, a affirmé mercredi le commissaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) chargé du commerce, des douanes, de la libre circulation et du tourisme, Chaibou Laouali, lors d’une visite à l’exposition des produits algériens organisée à Nouakchott. Dans une déclaration à l’APS, à l’issue de sa tournée dans les différents pavillons de l’exposition en compagnie de l’ambassadeur de l’Algérie en Mauritanie, Noureddine Khendoudi, M. Chaibou a exprimé sa satisfaction quant au progrès industriel réalisé par l’Algérie. « Je suis impressionné par la qualité des produits algériens exposés, ce qui dénote le progrès industriel dans les pays africain à leur tête l’Algérie, ce qui est susceptible de soutenir la croissance économique dans le continent », a soutenu M. Chaibou. Le commissaire de CEDEAO a souligné que «l’Algérie est une force au niveau du continent africain et le fait de découvrir les produits exposés renforce notre conviction quant aux capacités industrielles de l’Algérie visant à promouvoir les échanges commerciaux entre les pays africains».

Il a estimé nécessaire «d’accompagner le développement industriel et technologique par des capacités en matière de commercialisation et d’exportation en vue d’obtenir des quotas au niveau des marchés africains et mondiaux». Il a salué dans ce sens le rôle de l’Algérie en la matière appelant à consentir davantage d’efforts dans les domaines de la communication et la commercialisation pour inonder les marchés africains et autres produits algériens. M. Chaibou a encouragé l’organisation de telles manifestations économiques au niveau africain à l’effet de consolider la coopération entre les pays du continent, d’une part, et satisfaire aux besoins du continent, d’autre part.

Une exposition de produits algériens se tient actuellement à Nouakchott du 30 avril au 7 mai en cours avec la participation de plus de 70 entreprises nationales représentant différents secteurs économiques et commerciaux en vue de faire connaître les capacités économiques de l’Algérie, notamment en matière d’industrie. L’objectif étant d’augmenter les exportations hors hydrocarbures, conformément à la démarche du gouvernement visant à s’orienter vers les marchés africains prometteurs.