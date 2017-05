Bordj Bou-Arréridj : Les enseignements d’un scrutin

Au-delà des résultats des élections législatives, le peuple algérien peut être fier de la victoire qu’il a réalisée hier. Non seulement les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions, mais le pays en entier a été marqué par le calme.

Aucun incident n’a émaillé la journée d’hier pourtant particulière. Ni la compétition entre les partis ni la sortie en masse des citoyens pour aller voter n’ont conduit à un quelconque incident. Au contraire c’est une ambiance de fête qui a caractérisé l’opération donnant toute la mesure de l’attachement des Algériens à leurs pays et à leurs institutions. C’est une cinglante leçon à ceux qui ont douté de son unité.

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj a été un exemple de cette mobilisation citoyenne pour réussir ce rendez-vous. Pour nous enquérir de cette ambiance nous avons sillonné les cinq daïras que nous avons visités pour suivre le déroulement du scrutin.

Que ce soit à Sidi Mebarek, Bir Aissa, Ain Tassera, Ras El Oued, Ayadhat, Chania, Bordj Ghedir, Bellimour, El Anasser, Biata, Oued Lakhdhar, El Hamadia, El Euch, El Mdjaz qui se trouve d’ailleurs à la frontière avec la wilaya de Msila ou à Bordj Bou-Arréridj, l’état d’esprit est le même. Empressement des citoyens à accomplir leur devoir.

Sur la route qui nous menait d’une localité à une autre, deux enseignements nous accompagnaient pour expliquer cet état d’esprit. Le sentiment de sécurité était omniprésent sur les 200 kilomètres que nous avons traversés. La réconciliation nationale est passée par là. Les réalisations dont ces localités ont bénéficié jalonnaient également notre parcours. La double voie en cours de réalisation entre Sidi Mebarek et Ras El Oued doit permettre d’améliorer les conditions de transport des habitants des villages qui se trouvent à proximité. Les champs qui s’étendent de part et d’autre de la route peuvent trouver un client de choix avec les usines de transformation agro-alimentaire qui doivent être implantées à la zone industrielle de la seconde localité. Les logements qui sont visibles, les poteaux électriques qui rappellent le bond réalisé par la wilaya dans ce domaine, ces établissements scolaires qui sont partout montrent aux visiteurs le chemin parcouru par la wilaya en matière de développement local.

La participation des citoyens qui est une preuve de leur reconnaissance pour les efforts accomplis par l’Etat est aussi une manifestation de leur espoir pour une vie meilleure grâce aux institutions qu’ils veulent rendre plus fortes comme ils nous l’ont indiqué dans tous les bureaux où nous nous sommes arrêtés. Qu’ils soient vieux, ou jeunes, femmes ou hommes le désir que les nouveaux députés soient à la hauteur de leur mission est sur toutes les lèvres. Les secteurs qui restent à prendre en charge sont nombreux également. L’emploi, le logement, les loisirs, la culture, beaucoup reste à faire dans ces domaines selon les citoyens que nous avons rencontrés. Mais c’est par le vote qu’ils veulent réaliser leurs préoccupations. C’est pour cela que le taux de participation évoluait à mesure que nous progressions dans notre périple. De la présence clairsemée que nous avons constatée au chef-lieu le matin nous avons trouvé une présence moyenne à midi.

En début d’après-midi les bureaux commençaient à s’animer quand nous sommes arrivés à Bordj Ghedir. La ville qui est connue pour ses vestiges romains commençait à tracer une voie vers un avenir radieux. Les bâtisses modernes le montraient, ses rues larges et propres aussi. Au sud de la wilaya et plus exactement à El Hamadia c’est l’effervescence habituelle des élections. Les centres étaient pleins aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les forces de l’ordre qui étaient présentes partout veillaient au grain pour qu’aucun dépassement n’ait lieu.

Il faut dire que la compétition électorale qui battait son plein est restée dans un cadre légal. C’est le même constat qui a été d’ailleurs relevé lors de la campagne électorale qui s’est terminée il y a quelques jours.

A la frontière de la wilaya dans la localité d’El Mdjaz des chaînes ont même été formées par les citoyens qui ne voulaient pas rater leur devoir électoral. Dans toutes ces localités qui ont été des bastions de la libération du pays et la lutte contre le terrorisme, la mobilisation n’a pas faibli.

Fouad Daoud