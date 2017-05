TIARET : Une femme de 119 ans accomplit le devoir électoral

Une personne âgée de 119 ans a accompli son devoir électoral, hier, dans la commune de Guertoufa (Tiaret). El Hadja Kheira Ammari est partie de son domicile à pied jusqu’au centre de vote Abdelkader-Tayebi de Guertoufa au bureau n°1 pour glisser son bulletin dans l'urne. Elle a insisté à se rendre au bureau de vote sans être accompagnée par son fils, pour que « l’Algérie demeure toujours prospère », a-t-elle déclaré. Née en 1898 au village de Traiche dans la commune de Oued Lily, cette femme avait voté, pour la première fois, lors du référendum sur l’autodétermination précédant l’indépendance du pays. Issue d'une famille de révolutionnaires et épouse d'un moudjahid, cette vieille dame garde toujours en mémoire les événements de la glorieuse guerre de Libération et les sacrifices consentis par le peuple.

Des citoyens présents jeudi au bureau de vote où elle a accompli son devoir électoral ont saisi l'occasion pour prendre des photos souvenir avec elle et immortaliser évènement, a-t-on constaté. (APS)