GHARDAïA : Difficultés d’accès aux bureaux de vote

De nombreux citoyens à mobilité réduite ou en situation de handicap ainsi que des personnes d’âge très avancé ont trouvé des difficultés dans l’accès aux bureaux de vote pour accomplir leur devoir électoral, a-t-on constaté dans des centres de vote de Ghardaïa. L’absence de voies d’accès devant les centres de vote ainsi que l’aménagement de bureaux de vote dans des écoles à étages, à l’instar du quartier Salouha, ont entravé la participation de ces personnes en situation de handicap à l’opération électorale. De nombreux citoyens âgés et d'autres obèses ont trouvé, eux aussi, des difficultés à accomplir leur devoir électoral dans des bureaux de vote ne permettant pas une mobilité aisée à ces personnes. Outre cela, l’absence de bulletins de vote en braille dans l’ensemble des bureaux de vote a été également un handicap pour les non-voyants dans l’accomplissement de leur devoir seuls, faute d’accompagnateur.

De nombreuses personnes approchées par l’APS ont souhaité l’aménagement de centres et de bureaux de vote ainsi que des isoloirs accessibles aux personnes en fauteuil roulant et à mobilité réduite, ainsi que pour les citoyens en situation de handicap visuel. Cette catégorie sociale est souvent accompagnée par des proches qui décident, à leur place, sur le choix du candidat, fait-on remarquer. (APS)