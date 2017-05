Règlement de la crise libyenne : Esseradj et Haftar, pour la construction d’un état démocratique civil

Le président du conseil présidentiel du gouvernement libyen d’entente nationale, Fayez Esseradj, et le maréchal Khalifa Haftar ont appelé, à Abu Dhabi, à l’ouverture d’«un dialogue sociétal élargi, pour consacrer les constantes nationales et construire un état démocratique civil», selon un communiqué signé par Esseradj et repris mercredi par les médias. Les deux responsables ont appelé, à l’issue de leur rencontre à Abu Dhabi, à «accélérer la tenue d’un référendum sur la constitution, pour sortir rapidement de l’étape de transition». Ils ont mis l’accent sur la nécessité d’assurer le retour des réfugiés, d’aller vers la réconciliation nationale globale, d’unifier les rangs et de préserver les principes du changement en Libye». Les deux responsables ont, par ailleurs, appelé à «trouver des solutions à court et moyen termes aux problèmes économiques et financiers et à entamer le processus de reconstruction dans les régions sinistrées».

Ils ont évoqué l’importance «de conjuguer les efforts pour lutter contre les groupes terroristes, conformément à l’accord politique inter libyen». Ils ont appelé en outre à «apaiser la situation dans le sud de la Libye, à garantir l’alternance pacifique du pouvoir et à lutter contre la corruption dans toutes les institutions de l’État». Le rôle des Émirats arabes unis et de tous les pays frères et amis, notamment les pays voisins, l’Égypte, l’Algérie et la Tunisie, qui ont contribué au rapprochement des vues entre les partis politiques libyens, a été salué par les deux responsables. Esseradj et Haftar ont également salué le rôle de l’ONU et de son secrétaire général pour faciliter la mise en œuvre de l’accord politique, ainsi que le soutien des pays arabes, de l’Union africaine et de l’Union européenne à la Libye.