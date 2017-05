Ain El-Turck (Oran) : participation remarquée des femmes

Comme à chaque rendez-vous électoral et à l’instar des autres wilayas, les habitants d’Oran ont accompli, hier, leur devoir citoyen. L’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions et sans qu’aucun incident soit enregistré.

Au chef-lieu du grand groupement d’Oran qui comprend trois communes Oran, Bir El-Djir et Es-Sénia, l’affluence variait selon les quartiers et les secteurs urbains. À la différence des années précédentes, où l’ambiance électorale était fortement perceptible dans les vieux quartiers populaires, cette fois, ce sont surtout les centres de vote des nouvelles cités qui ont enregistré une forte affluence.

C’est le cas du nouveau groupement urbain à Belgaïd qui recense une population de plus de 40.000 habitants, dont une bonne partie y réside depuis quelques mois seulement. «Je viens de voter, et j’en suis ravi», dit un électeur rencontré à la sortie d’un centre de vote, avant de poursuivre : «J’ai vécu pendant des années, mes enfants et moi, sous la menace de l’effondrement du toit de notre ancienne maison vétuste, dans le quartier Mediouni. Nous aurions pu y périr écrasés sous les décombres. Dieu merci, depuis quelques mois, les services de la wilaya nous ont relogés dans cette nouvelle cité. Alors, oui, j’ai voté, parce que c’est mon devoir et ma contribution en tant que citoyen pour que les institutions de notre État puissent être consolidées et renouvelées dans des conditions normales.» Même sentiment d’espoir partagé par la plupart des femmes ayant voté hier. C’est El-Hadja Khadra, une grand-mère de cinq petits-enfants, qui le confirme : «Vous savez, je vote depuis des années. Les gens autour de moi ont toujours voté, et, moi, je continuerai à le faire tant qu’il s’agit de l’avenir de mes petits-enfants. C’est pour moi, aussi, une façon de vivre ma citoyenneté.» Dans le côté ouest de la ville, précisément à Aïn El-Baïda qui relève de la commune d’Es-Sénia, l’affluence était relativement forte, en début d’après-midi. Au centre de vote Ahmed-Bey, nous avons relevé une forte présence de femmes .«Ça y est, j’ai voté. Comme toutes les mamans, nous prions pour la stabilité de notre pays. J’espère que les hommes et les femmes qui seront élus à l’APN ne tourneront pas le dos aux citoyens qui ont voté pour eux, une fois élus», nous dit une femme accompagnée par son mari à la sortie de l’école où elle a voté. Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que 2.000 policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité de l’opération. Selon un communiqué rendu public par les services de la sûreté de wilaya, ces 2.000 agents de police ont été répartis sur 191 centres recensant 1.702 bureaux de vote.

Amel Saher