Commentaire : L’urne de la démocratie

On dit que celui qui n’avance pas, recule. Ça fait partie des lois de la nature. Et ce n’est certainement pas la fuite en avant, encore moins, la politique de l’autruche qui va changer notre quotidien, avec ses hauts et ses bas. Nous n’avons certainement pas d’autres alternatives que de baliser le chemin de la démocratie pour arriver à bon port. Et le seul, l’unique moyen pour y parvenir est sans doute de s’exprimer, de ne pas retenir son mot à dire qu’elles que soient les divergences qui nous séparent. La raison est toute simple : il vaut mieux faire partie de la solution que du problème. En fait, les législatives ne peuvent et ne doivent être perçues que comme un rendez-vous avec la citoyenneté, l’exercice des droits politiques et de la démocratie, au sens large. Aller voter, est beaucoup plus qu’un devoir, c’est une participation effective et réelle à la gestion des affaires du pays, aux choix décisifs et cruciaux qui nous touchent. Ce petit bulletin, a une grande importance pour préserver la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Il faut dire aussi que personne d’autre que nous ne peuvent donner de la crédibilité à nos institutions. C’est notre rôle premier en tant que citoyen de faire bon usage de notre droit que nous procure les lois de la république, à leur tête, la Constitution. Le dernier amendement de la Constitution, sanctionné par la création de la Haute instance indépendante pour la surveillance des élections, à sa tête, un homme connu pour son intégrité et sa loyauté, en plus de sa compétence en sus de la révision de la loi organique des élections, ne fait que confirmer aujourd’hui, la volonté de rompre avec les pratiques du passé et garantir ainsi, la transparence du scrutin. La balle est dans notre camp et nous sommes tenus, en tant que citoyens, d’être à la hauteur de cet évènement aux enjeux, indéniables sur le plan non seulement politique mais également, économique, social et sécuritaire. Aujourd’hui, il n’est plus question de se contenter du rôle de spectateur quand il s’agit de choses aussi sérieuses que le devenir d’une nation, à la seule condition de bien choisir ses représentants, en fonction de leurs programmes, de leurs bagages aussi. C’est le chemin le plus court d’ailleurs pour renforcer le processus démocratique, pour protéger également, nos libertés. Une chose est sûre, aller aux urnes, est le « mode » le mieux indiqué pour barrer la route, voire éliminer carrément le pire.

Samia D.