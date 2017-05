Birtouta : timide participation

Les bureaux de vote ont été ouverts depuis 8 heures ce jeudi matin dans la commune de Birtouta. Tout a été bien préparé pour le bon déroulement des élections dans cette commune qui a accueilli des centaines nouveaux habitants ces trois dernières années. Le président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) de Birtouta, Elyes Hamedani qui nous a reçus dans son bureau à la veille du jour du scrutin, nous a expliqués qu’un travail de communication et d’information a été fait vis-à-vis des nouveaux habitants : « ils ont été sensibilisés sur l’acte citoyen à savoir le vote pour le choix de leurs nouveaux représentants à la future Assemblée Populaire Nationale et ce en leur remettant les cartes de vote qu’ils ont reçues à domicile. Cette opération a été accomplie avec succès et le taux de réussite avoisine les 99% au niveau des 63 bureaux de vote que compte la commune.» De leur côté certains représentants des candidats rencontrés sur les lieux ont exprimé leur « satisfaction » quant aux « bonnes conditions réunies » pour permettre aux électeurs de voter « dans la sérénité » afin « de choisir leurs candidats dans la transparence ». Dès les premières heures du vote, nous avons rencontré quelques électeurs qui se sont déplacés afin d’accomplir leur devoir de citoyen et choisir leurs représentants au futur parlement. La majorité d’entre eux était des pères de familles qui sont sortis pour faire leurs courses et sur le passage profiter pour aller voter. Un des électeurs qui venait de remplir son devoir de citoyenneté, M. Boualem, un vieux de 70 ans rencontré à la sortie d’un bureau de vote, nous a déclaré : « J’ai voté juste pour l’Algérie pour l’image de mon pays que je porte dans mon cœur et non pour les personnes présentes sur les listes », a-t-il précisé. Et d’ajouter « les citoyens, notamment les jeunes sont un peu déçus… ils ont perdu confiance et ils ne croient plus en rien… car les candidats une fois qu’on vote en leur faveur, ils tournent le dos aux préoccupations quotidiennes de la population. J’espère que ça ne sera pas le cas pour la future Assemblée populaire nationale ». Un peu plus loin des jeunes passaient devant les bureaux de votes, s’arrêtent et s’entretiennent entre eux sur différents sujets, certains y pénètrent pour accomplir leur devoir électoral, d’autres quittent les lieux en continuant leur chemin. Occupations diverses et travaux ménagers dans la matinée, obligent, les femmes étaient relativement nombreuses dans l’après-midi. En effet, dans un autre bureau de vote de la commune, Mme Mamri a lancé à notre direction « Je suis venue, après avoir préparé le manger pour la famille et ce afin d’accomplir mon droit citoyenne avec la conviction que ma démarche est indispensable, nécessaire et utile pour le pays contrairement à ce que pensent certains.» Elle a estimé que «le droit de vote est un acquis de la démocratie, les peuples dans le monde se sont battus et ils ont donné leur vie pour ce droit et la liberté de pensée. Je vote aussi pour augmenter le taux de participation et dire devant le monde que les citoyens algériens sont engagés dans la vie politique de leur pays », a expliqué Mme Mamri.

Wassila Benhamed