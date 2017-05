Ambiance de vote : Un moment privilégié

Dans la vie d’une nation, les échéances électorales sont toujours un moment à la fois déterminent et privilégié en ce qu’il met au devant de la scène publique des millions de personnes appelées, par la voie des urnes, à se prononcer sur le choix de leurs représentants parlementaires et par là même, sur le devenir de leur pays.

C’est le cas aujourd’hui de l’Algérie où 23 millions d’électeurs sont appelés à voter pour le renouvellement de l’Assemblée nationale.

Ne nous privons pas toutefois de quelques préalables sur la campagne électorale durant laquelle, observation faite, les plus enthousiastes, les plus démonstratifs, ont peut-être été les nouveaux «nationalistes» avides d’exemples vécus d’authenticité, qui se dévouèrent sans compter pour, selon leurs termes, la «kermesse» populaire organisée à cette occasion à travers le territoire national.

Les plus graves et les plus solennels ont été évidemment les rares descendants des vieilles familles de chouhada, militantes comme il se doit, à qui toutefois le nombre manqua pour réclamer tout le silence qu’eut exigé en de telles circonstances le rappel « urbi et orbi » de ce que fut le rôle historique de leurs parents.

A Alger-Centre, noyau historique de la capitale, difficile d’évaluer la situation en ce début de matinée : soit parce que ce n’est peut-être pas encore le moment, vu que c’est un jour ‘‘férié’’, soit parce que les gens traînent encore le pas chez elles, pas pressées, en cela, de se rendre au bureau de vote le plus proche de leur circonscription. Toujours est-il qu’un impressionnant service d’ordre est déployé devant chaque bureau de vote, le souci étant d’assurer le maximum de sécurité durant le déroulement du scrutin.

Les choses semblent ainsi se présenter sous les mêmes auspices un peu partout à travers le territoire de la capitale, plus précisément au CEM Pasteur (sis avenue Pasteur), devenu bureau de vote pour la circonstance. Il était en effet 8 h 30 de la matinée quand les organisateurs, déjà à pied d’œuvre, attendaient les premiers votants. La participation, il est vrai, était encore très faible en ce début de matinée. Il faut dire que les citoyens de la circonscription ont tout de même jusqu’à 19h pour venir voter.



Calme et sérénité



Alors qu’habituellement (c’est-à-dire lors des précédents scrutins) il y a toujours quelques personnes qui se trouvaient déjà à l’extérieur en attendant l’ouverture des portes, cette fois, le premier votant n’a été accueilli qu’à 9 h 15, soit quinze minutes après l’ouverture du bureau. Jusqu’à 10 h 30 donc, la fréquentation a été très calme avant de connaître un léger pic, pratiquement pendant une heure, jusqu’à 11 h 30. Les votants devaient attendre un peu avant de pouvoir glisser leur bulletin dans l’urne. L’un des assesseurs confiait même que « cela ne ressemble pas du tout aux élections précédentes ».

Si la participation a augmenté quelque peu au fil de la journée, le rythme était plutôt tranquille avant midi. C’est cette heure-là qu’a choisi ce soutien du FFS pour venir voter. « On va voir où se situe le centre de gravité de la majorité parlementaire : FLN, RND ou les partis islamistes. Le scrutin est certes indécis, mais le nombre de voix donnera une légitimité à l’un d’entre eux », analyse-t-il, en assurant qu’il composera avec les gagnants de ce scrutin, quels qu’ils soient. Il y eut aussi beaucoup de simples badauds, et l’Alger des affaires n’a pas ralenti pour autant sa course au profit. On a même trouvé, à l’occasion de rencontres improvisées, des jeunes qui ne savaient pas de quoi il en retournait exactement.

Mais il n’empêche, cette journée du 4 mai 2017 s’annonce aussi comme une belle occasion de renouer avec les siens, avec les voisins, avec la tolérance. Tout au début de la vague de chaleur estivale, elle va peut-être faire renaître l’espoir. L’espoir d’aller toujours de l’avant. Comme du temps de la lutte de libération nationale, lorsque les moudjahidine trouvaient réconfort dans ses murs, la capitale algérienne a montré, bien avant l’annonce des résultats du présent scrutin, qu’elle était capable des plus grandes générosités. Sur ce point-là au moins, elle est restée fidèle à sa légende.

Kamel Bouslama