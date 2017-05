BÉJAÏA : Le bon choix

Le scrutin s’est déroulé dans de bonnes conditions, malgré le manque d’enthousiasme enregistré durant les premières heures de la journée, où, à 10h, le taux de participation était de 2,35%, avant de passer à 13h, à 8.24%. Ainsi, c’est dans les communes rurales que le vote a enregistré une bonne participation, à l’exemple de la commune de Timezrit, où le taux a atteint 16,7% à 13h. Ainsi, à Akfadou, Aït Smaïl, Taskriout, les électeurs se sont dirigés en masse vers les bureaux de vote, pour accomplir leur devoir électoral. Au fil des heures, le taux s’améliore et les citoyens se dirigent vers les bureaux de vote. À 16h, le taux a atteint 12,77%, avec 67.594 votants sur les 529.506 électeurs inscrits. À signaler que durant le scrutin des législatives de 2012, le taux de participation à la même heure (16h) était de 16,89%. Toutes les conditions matérielles, humaines et logistiques ont été réunies. Le registre électoral a été également mis à jour et compte 529.506 électeurs inscrits, dont 12.000 nouveaux répartis dans 335 centres de vote encadrés par 1.665 fonctionnaires et 1.227 bureaux de vote avec un encadrement de 8.689 surveillants, soit 6.135 titulaires et 2.454 encadreurs suppléants. Trois observateurs étrangers, deux membres de la Ligue arabe (Égypte) et un membre de l’Union africaine (Djibouti) ont supervisé le déroulement du scrutin à travers plusieurs centres.

Lors de notre virée dans les bureaux de vote, les électeurs ont souligné leur attachement à ce devoir électoral pour consolider les institutions de l’État. Ainsi, sur les 18 listes, soit 16 listes de formations politiques et deux listes indépendantes, les citoyens de la wilaya éliront 12 députés. Pour les candidats à l’élection, le scrutin constitue l’heure de vérité, à travers le choix des électeurs qui donneront le quitus à de nouveaux députés. L’espoir pour les électeurs est de voir la wilaya bien représentée par des élus intègres, pour que le développement tous azimuts de la région s’améliore. C’est ce que dit Mohamed, moudjahid de la première heure : «Nous, les moudjahidine, avons combattu l’ennemi pour arracher l’indépendance pour que les Algériens vivent libres, il appartient à ces députés de légiférer pour un cadre de vie meilleur dans une Algérie unie, stable et prospère.»

Mustapha Laouer